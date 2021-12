Rok 2021 za chvíli vydechne svůj poslední den, což znamená, že se můžeme těšit na nejrůznější žebříčky nejstahovanějších, nejpoužívanějších, nejlepších a další nej všeho druhu. Web unicode.org zveřejnil seznam 10 nejpoužívanějších smajlíků za rok 2021, takže se můžeme porovnat s ostatními.

Unicode tvrdí, že hned 9 smajlíků zůstalo od roku 2019 nezměněno a lidé používají několik let ty stejné. Vůbec tím nejpoužívanějším je smějící se obličej zalitý slzami, který sice generaci Z připadá trapný (stejně jako některé další věci, které nám přijdou naprosto normální), ovšem ten se drží na popředí už několik let. Na druhém místě skončilo červené srdce. Albert Robertson sám sdělil, že kdyby smajlíky používala pouze tato generace, ani jeden z těchto smajlíků by se tak vysoko neumístil.

Následuje smajlík se srdci v očích, klasický usměvavý smajlík, dvě červené srdce, plačící smajlík a klasická pusa. Schválně nám do komentářů dejte vědět, které smajlíky máte rádi, a které naopak vůbec nepoužíváte.

Jaké smajlíky používáte nejčastěji?

Zdroj: unicode.org