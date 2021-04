Nejlepší rozšíření pro Google Keep. Jak na poznámky rychle a jednoduše?

Google Keep je perfektní aplikace na poznámky, která umí mnoho vychytávek. Dokáže ušetřit čas i vaše nervy. Existuje řada rozšíření, díky kterým můžete z Google Keep vymáčknout maximum a často si tak ještě ulehčit práci. Jaké jsou nejužitečnější rozšíření pro Google Keep?

Google Keep používá většina z nás nejspíše v mobilu. Aplikace pro Android i Apple iOS je velmi povedená a má až nečekaně mnoho vychytávek, které můžou ušetřit hodně času. O zajímavých tipech pro aplikaci Google Keep jste si mohli přečíst nedávno. Pokud ale chcete spravovat svoje poznámky pohodlně i z počítače, tak existuje mnohem víc možností, jak službu vylepšit o různá rozšíření a integrace. Používání Google Keep na počítači i v mobilu tvoří dohromady opravdu mocný tandem osobní produktivity.

Je nejlepší rozšíření pro Google Keep to od Googlu?

Prvním rozšířením pro Google Keep je samozřejmě jeho oficiální rozšíření do Chrome přímo od Google. Po klinutí na ikonu rozšíření můžete uložit právě otevřenou webovou stránku a samozřejmě k ní i připsat poznámku. Pokud na stránce označíte text tak se automaticky předvyplní do těla poznámky v Google Keep. Kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu rozšíření dostanete přístup k možnosti vytvořit novou čistou poznámku nebo otevřít Google Keep v novém okně prohlížeče.

Category Tabs pro Google Keep – nutnost pro přehled a orgnizaci

Mezi nejlepší rozšíření pro Google Keep dozajista patří Category Tabs for Google Keep. Toto rozšíření vám po instalaci z obchodu Chrome výrazně zvětší možnosti organizace poznámek. Google Keep standardně nabízí možnost zvolit pro vaši poznámku jednu z devíti barev pro snazší vizuální rozlišení. Rozšíření Category Tabs navýší počet dostupných barev na 12, ale především v horní části aplikace zobrazí filtr s barvami. Pomocí filtru lze velmi rychle a jednoduše přepínat mezi různými barvami vašich poznámek.

Input Tab přidá možnosti formátování textu

Google Keep je v zásadě velmi jednoduchý poznámkový blok, který nemá velké možnosti formátování textu. Toto dokáže změnit rozšíření Input Tab in Google Keep. Jednoduše umožní používat Tab k formátování textu vašich poznámek. Můžete tak odsazovat text a vytvářet přehlednou strukturu vašich poznámek.

Upozornění Vždy dobře zvažte, jaká rozšíření si do Chrome nainstalujete. Stejně jako u aplikací pro Android je na místě obezřetnost, protože tvůrci škodlivého software se neštítí ani vytváření rozšíření pro prohlížeče. Vždy se dívejte na hodnocení, uživatelské recenze a samozřejmě jaká oprávnění dané rozšíření požaduje.

Které rozšíření dál stojí za zmínku?

Některá rozšíření pro Google Keep sice podle mého názoru nepatří mezi ty nejlepší a nejužitečnější, ale někomu se také mohou hodit, takže stojí za zmínku.

Google Keep Full Screen Edit – dokáže zvětšit aplikaci na celou obrazovku. Může se hodit například na malém displeji notebooku.

Google Keep Encryptor – slibuje ochranu vašich poznámek pomocí šifrování. Pokud chcete vyzkoušet toto rozšíření, tak doporučujeme nejprve použít zkušební účet se zkušebními poznámkami „na nečisto“.

Google Keep Presentation Mode – přidá mód pro jednoduché prezentace

Google Keep PowerUp – přidává některé další pokročilé funkce (koukněte na video níže)

Pro práci s Google Keep na počítači je také velmi užitečná integrace v Google aplikacích jako Kalendář nebo Gmail. Není nutno otevírat Google Keep v dalším tabu, ale je dostupný v pravém bočním panelu, kde je možno rychle pracovat s aplikací.

Jaké jsou podle vás nejlepší rozšíření pro Google Keep?