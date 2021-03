Google Keep je jedna z nejoblíbenějších a neschopnějších aplikací na poznámky. V průběhu let se naučila mnohé vychytávky, které využijete ať už ji používáte každý den nebo jen občas. Málokdo má ponětí, co všechno jednoduchá aplikace na poznámky dokáže. Jak dobře znáte vychytávky v Google Keep?

Google Keep je geniální aplikace, pokud chcete nahradit všudypřítomné barevné lepící lístečky s poznámkami. S takovou ideou alespoň aplikace původně vznikla. Postupně se ale Google Keep naučil mnohé vychytávky, které využívají nejmodernějších technologie současnosti. Google dokázal v aplikaci využít svoje schopnosti v oblasti analýzy obrazu i zvuku nebo propojení s dalšími aplikacemi ve vlastním ekosystému.

Jak udržet pořádek aneb mazání, archivace a obnovení ztracených poznámek

Pokud si potřebujete udělat pořádek v Google Keep, tak máte možnost svoje poznámky buď archivovat nebo smazat. Archivovat poznámku lze jednoduchým potažením prstem do strany. Poznámka okamžitě zmizí z vaší hlavní nástěnky, ale stále bude k nalezení pomocí vyhledávání v aplikaci. Poznámku můžete kdykoliv z Archivu zase obnovit. Pokud jste si jisti, že informace z poznámky už nebudete potřebovat, tak lze poznámku i smazat. Taková poznámka se přesune do koše. Rozdíl oproti archivaci je v tom, že v koši už poznámku nevidí vyhledávání v aplikaci. Pokud poznámku smažete omylem, tak je možné ji obnovit po dobu sedmi dnů. Udržet si pořádek ve svých poznámkách je zásadní a dokáže to ušetřit hodně času a energie. Pokud totiž nebudete mít v Google Keep dobrý přehled a pořádek, tak vás žádné další vychytávky nezachrání.

Hlasově zadávané poznámky – Geniální vychytávka Google Keep

Pokud často potřebujete zaznamenat svoje myšlenky za chůze, tak je hlasové zadávání první volbou. Google Keep pořídí nahrávku vašeho hlasu a zároveň hlasový záznam převede na text. Ten pak se automaticky objeví ve stejné poznámce. To přináší další velkou výhodu, jelikož ve vašich hlasových poznámkách pak lze vyhledávat. Pokud chcete uchovat jen textový přepis vaší poznámky, tak lze nahrávku jednoduše smazat.

Sdílení poznámek a odesílání do dalších aplikací

Pokud často chodíte na nákup s papírkem v ruce, tak je Google Keep ideální místo, kde lze sdílet s partnerkou / partnerem nákupní seznam. Každý z domácnosti uvidí, které položky už jsou odškrtnuté nebo může naopak připsat další suroviny na nedělní oběd. Sdílet můžete s kýmkoliv kdo má Google účet. Obsah vaší poznámky, ale lze také bez problému odeslat pomocí funkce sdílení v Androidu. Poznámku z Google Keep můžete odeslat třeba přes SMS, Email až po různé chatovací aplikace. Pokud to zvolená aplikace umožňuje, tak dojde i k odeslání multimediálních částí poznámky jako jsou zvukové nahrávky nebo fotky.

Vyfocené poznámky a vyhledávání v nich

Jako poznámku v Google Keep můžete vyfotit i fotku nebo připojit, již dříve vyfocenou fotku. Pokud je na vaší fotografii i text, tak vyhledávání v aplikaci automaticky vyhledává i v těchto textech. Jedná se o extrémně užitečnou funkci, pokud si často něco fotíte jako poznámku. Ať už se jedná o otevírací dobu obchodu, zajímavý článek nebo účtenku za zboží, tak vše zpětně najdete během okamžiku díky skvěle fungujícímu vyhledávání. Pokud otevřeme editaci naší fotky, tak můžeme do obrázku kreslit nebo zvýrazňovat text. Funkce Načíst text z obrázku, dokáže pak „oskenovat“ text na fotce a přidat ho k poznámce v editovatelné podobě.

Poznámka s připomenutím podle polohy

Pokud nevíte, kdy přesně dorazíte na dané místo, tak nelze použít připomenutí podle času. Poznámky, které se vám připomenou v závislosti na vaší poloze dokážou být velmi užitečným pomocníkem. Google Keep automaticky nabízí možnosti Domov a Pracoviště. Pokud chceme tyto volby využívat, tak je potřeba mít adresu bydliště a naší práce zadanou ve svém Google účtu. Další možností je pak vyhledat v aplikaci libovolnou adresu.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější vychytávky v Google Keep?