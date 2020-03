Nudíte se? Máme pro vás tipy na nejlepší PC/konzolové hry pro Android

To, že se v posledních letech s hrami na Android roztrhl pytel ví snad každý. V současné době existují na tento mobilní operační systém stovky tisíc různých her, takže vybrat zde kvalitní tituly není nikterak jednoduché. Jasně, máme tu mobilní pecky jako Call Of Duty: Mobile, Asphalt 9, PUBG Mobile, Fortnite či podobné extra úspěšné tituly. Co když si ale chce zahrát plnohodnotnou hru s příběhem, která byla původně vytvořena pro počítače a herní konzole? I to je možné. Díky tomu, jak jsou telefony v dnešní době výkonné si můžeme zahrát hry, které jsme dříve hráli z pohodlí našich gaučů. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější PC/konzolové hry pro Android.

Nejlepší PC/konzolové hry pro Android

Bully: Scholarship Edition

Předtím, než Rockstar vydal megahity jako GTA: San Andreas či Red Dead Redemption měl ve svém portfoliu hry, které dokázaly, jak kreativní dokáže společnost být. A přesně Bully je ukázkovým příkladem. Hrajete zde za mladého školáka, který se ocitl na soukromé škole a denně se musí vypořádat se šikanou, učením ale třeba i láskou. Pokud si to moc dobře nedovedete představit, jedná se o takové GTA, které se však odehrává pouze v prostorách školy. Pokud jste tuto hru nikdy nezkusili a zároveň máte rádi hry od Rockstaru, nemůžete šlápnout vedle.

Série Grand Theft Auto

Pojďme se rovnou vrhnout na další hry od Rockstaru. Sérii GTA zná snad každý a to i ten, kdo hry nehraje. Když společnost poprvé oznámila GTA III na telefony, vyvolalo to spoustu nadšení. Mimochodem první port byl představen již v roce 2011, tedy v době, byly na trhu telefony jako Samsung Galaxy SII, HTC Evo 3D, iPhone 4 či Google Nexus S.

Později se přidalo také Vice City a v roce 2013 se splnil sen snad každému fanouškovi. Rockstar totiž představil GTA San Andreas pro telefony. Ruku na srdce – hrát GTA na telefonu je cool, ale nikoliv pohodlná záležitost. Proto doporučujeme přikoupit nějaký gamepad, který zážitek z hraní mnohonásobně zlepší.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Za poslední dvě dekády se objevilo mnoho her ze světa Star Wars, ovšem právě Knights of the Old Republic byl průlomovou hrou. Pracovalo na ni studio Bioware, které stojí například za veleúspěšnou sérií Mass Effect či populární RPG ságou Dragon Age. Pokud hru navíc plánujete hrát bez ovladače, nebude to takový problém jako v případě ostatních her. K boji je zde totiž určen tahový taktický systém, takže je manipulace s vašim zařízením mnohem snažší, než kdyby se bojovalo v reálném čase.

Life is Strange

Osobně jsem o této hře dlouhou dobu věděl, ale ignoroval jsem ji. Na první pohled nepříliš zajímavá hra, kde hrajete za školačku, která má nadpřirozené schopnosti. Řekl jsem si, že to není nic pro mě. Jednoho večera, kdy byla hra ve slevě na Steamu jsem si však řekl, že její skvělé hodnocení musí mít svůj důvod a tak jsem si ji koupil. No od počítače jsem odcházel před svítáním a totálně emočně vyřízený. Tato hra je skvostem a uměleckým dílem, kterou by si měl zahrát úplně každý. Ano, úplně. Nezáleží na tom, zda jste starším mužem nebo mladou dívkou, hra vás prostě chytne za srdce. A co je nejlepší? Příběh zásadně ovlivňujete skoro každým svým rozhodnutím. Přičtěte si k tomu skvělé grafické zpracování a máte o zábavu postaráno.

This War of Mine

Další povedený port z počítačů. This War of Mine klade velký důraz na emoce. Ve hře jde totiž o jediné – přežít válku. Hrajete za civilistu, který musí čelit skutečnosti, že se nachází ve válečném prostředí. Čeká vás tedy pořádná zkouška morálky, kdy se budete muset rozhodnout co kdy a komu ukrást, nebo jak se zachovat. Hra získala několik ocenění a na metacritic si drží skvělé hodnocení 90 ze 100 bodů.

Zkusíte některou z výše uvedených her?

