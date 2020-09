Nejlepší chytré hodinky na sport. Jaké vybrat v roce 2020?

V dnešním světě, kdy je na trhu chytrých hodinek pomalu stejně hodně, jako telefonů, není jednoduché se zorientovat. V dnešním článku se podíváme na nejlepší chytré hodinky na sport, které si můžete koupit v roce 2020. V předchozím článku jsme vám ukázali kompletní seznam nejlepších hodinek do 5 000 Kč, takže pokud vás zajímají levnější kousky, určitě do něj mrkněte. Naopak pokud koukáte po prémiovějších modelech, udělali jsme seznam nejlepších hodinek do 10 000 Kč. Dnes se podíváme na sportovní modely. Pojďme tedy na to.

Podle čeho jsme vybírali? Náš seznam obsahuje hodinky, se kterými máme zkušenost a jsou mezi uživateli oblíbené. Kromě rychlosti, funkcí, výdrže baterie nebo třeba kvality displeje jsme rovněž hleděli na poruchovost. Právě kvůli poruchovosti zde nenaleznete některé výrobce. V seznamu naleznete modely, které jsou na sportovní aktivity nejvhodnější

Nejlepší chytré hodinky na sport

Fossil Sport Watch

Pokud máte rádi minimalistické hodinky a Wear OS, měli byste zbystřit. Fossil Sport jsou totiž hodinky, které stojí přes 5 tisíc, ale celkem pravidelně bývají na českých e-shopech ve slevě kolem 4 tisíc. Proto jsme se rozhodli zařadit jej do našeho seznamu nejlepší chytré hodinky do 5 000 Kč. Oproti TicWatch E2 nabídnou novější čipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100 a dokonce nechybí ani NFC platby. Nalezneme zde 1,19″ AMOLED displej s rozlišením 390 x 390 pixelů. Hodinky potěší taktéž svou nízkou hmotností či vestavěnou GPS, což se hodí hlavně při sportování. Ostatně pro tyto účely jsou Fossil Watch dělány.

Hodinky však vydrží pouze jeden den a systém není tak dobře vyladěný jako u TicWatch. Můžete se tak setkat s občasnými bugy, ale nejedná se o nic hrozného. To, že je systém pomalejší má na svědomí zřejmě pouze 512 MB RAM. Můžeme ale počítat s monitorováním srdeční frekvence, NFC, GPS, voděodolností a také mnoha sportovními režimy. Pokud tedy máte zájem o hodinky s Wear OS a NFC , rádi sportujete a oželíte horší výdrž baterie, nemůžete s Fossil Sport Watch udělat chybu.



Garmin Venu

Jestliže se obáváte nákupu chytrých hodinek z toho důvodu, že nejsou dostatečně stylové, rozhodně byste se měli podívat po Garmin Venu a minimálně si je vyzkoušet. Hodinky jsou totiž parádní a na ruce působí hodnotně. Nechybí jim samozřejmě parádní AMOLED displej. Jedná se o jedny z mála hodinek od značky Garmin, které mají právě tento typ displeje. I přesto však vydrží 5 dní běžného používání.

Mezi další funkce patří vestavěná GPS, přes 20 sportovních režimů, monitorování srdeční frekvence, sledování spánku a třeba i vestavěné úložiště pro 500 skladeb. Lákavý je také monitoring okysličení krve, což bohužel stále není u některých výrobců standardem. Pro mobilní platby pak poslouží tradičně Garmin Pay. Hodinky Garmin Venu jsou k dispozici pouze v jedné 43 mm variantě a zaplatíme za ně asi 8 400 Kč.



Garmin Fenix 6

Hodinky Garmin Fenix 6 jsou špičkovým modelem, který nabízí pokročilé sledování sportovních aktivit. Oceníte také rozsáhlé možnosti přizpůsobení displeje. Hodinky se ovládají skrz tlačítko a nemají dotykový displej, což je ale na určitý sport ideální. Nalezneme zde tradičních pět tlačítek, skrz které ovládáme celý systém.

Co se týče samotného sportu, opravdu je z čeho vybírat. Hrajete golf? Žádný problém. Kolo? Samozřejmě. Jediným problémem by mohla být teoreticky velikost, jelikož jsou hodinky poměrně masivní. Jinak se ale jedná o ideální příslušenství. Nevýhodou může být také cena, jelikož za tento vlajkový model zaplatíme přibližně 16 000 Kč.



Xiaomi Amazfit GTR

Hodinky Xiaomi Amazfit GTR jsou zde pro uživatele, kteří neholdují čtvercovému designu u modelu Amazfit GTS. Jsou k dispozici ve dvou velikostech, přičemž menší má 1,2″ displej a větší 1,39″. U obou verzí se jedná o OLED panel s jemností 326 ppi. Hodinky potěší měřením srdečního tepu, voděodolností, GPS či nejrůznějšími režimy, kde nechybí třeba ani plavání.

Potěší také výdrž baterie, která je u většího modelu až 24 dní, u menší verze pak 12 dní. Samotná konstrukce je pak tvořena z hliníku a nerezové oceli. Displej navíc chrání sklíčko Gorilla Glass třetí generace. Prodávají se navíc i ve speciální Iron Man edici, takže pokud milujete svět Marvelu, je Xiaomi Amazfit GTR správná volba. Alternativou pak mohou být také Xiaomi Amazfit T-Rex.



Garmin Forerunner 945 a 245

Mezi nejlepší chytré hodinky na sport musíme zařadit i tuto populární sérii od značky Garmin. Série Garmin Forerunner je přizpůsobena především běžcům. Mají dlouhou výdrž baterie, pokročilé sledování různých fází běhu a nechybí samozřejmě ani vlastní paměť pro přehrávání hudby ve sluchátkách. Model Forerunner 245 je levnější a pokud neběháte závodně, rozhodně vám bohatě postačí. A to v tom smyslu, že i v tomto modelu naleznete tolik informací o vaší aktivitě, že se vám z toho zatočí hlava.

Model Forerunner 945 je určen pro opravdové sportovce, kteří chtějí zlepšovat své výsledky pro zápasy/soutěže. Co se týče ostatních funkcí, nechybí oxymetr, Garmin Pay či sledování menstruačního cyklu. Za model 245 zaplatíme asi 7 000 Kč, za model 945 pak asi 15 000 Kč.



FitBit Versa 2

FitBit Versa 2 je skvělou volbou. Zejména pokud máte rádi čtvercový design, hliníkové tělo či silikonové řemínky. Nabízí 1,34″ OLED panel a vylepšení se dostalo oproti původní generace také na operační systém. Ten nově podporuje hlasovou asistentku Amazon Alexa a nechybí ani integrace Spotify. Přesto, že hodinky vypadají poměrně dobře se opět zaměřují zejména na fitness a sport.

Můžeme si vybrat z nejrůznějších aktivit jako je běh, fitness, jóga, jízda na kole, kroky a nechybí ani monitorování spánku. Samozřejmostí je pak senzor srdečního tepu. Co se týče výdrže baterie, výrobce udává 5 dní na jedno nabití. Nechybí ani NFC, které funguje s Fitbit Pay, ovšem zamrzí absence GPS.



Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2 jsou skvělými hodinkami s parádním minimalistickým designem. O vše se zde stará stejně jako v Galaxy Watch 3 operační systéme TizenOS. Tyto hodinky se hodí hlavně sportovcům, jelikož právě pro tento účel slouží. Nechybí vestavěná GPS či sledování spánku, ale třeba i jídla, pitného režimu, kofeinu a mnoho dalšího. Je zde také aplikace Running Coach, která vám poskytuje sledování vašeho tempa v reálném čase a mnoho dalšího.

Pokud byste chtěli přes hodinky odpovídat na notifikace, není to žádný problém. Umožňují vám totiž odepisovat skrz diktování, vestavěné klávesnice či předem nadefinovaných odpovědí. Podporují také bezdrátové nabíjení a vydrží přibližně dva dny. V Česku vyjdou asi na 6 500 Kč.



Huawei Watch GT2

Jestliže patříte mezi uživatele, kteří své hodinky neradi nabíjejí, Huawei Watch GT2 si vás svou výdrží získají. Pokud je budete ždímat, vydrží vám asi týden. A pokud ne, jste schopni dostat se i na dvojnásobnou výdrž. Displej má velikost 1,39″ a je typu AMOLED, přičemž rozlišení činí 390 x 390 pixelů. Hodinky dále potěší vestavěným mikrofonem a reproduktorem a jedná se o jedny z mála chytrých hodinek pro Android, které vám umožní volat přímo skrz ně. Nechybí ani mnoho různých funkcí jako například krokoměr či nejrůznější typy cvičení.

V systému nalezneme aplikace Cvičení, Záznamy cvičení, Stav cvičení, Tep, Záznamy aktivit, Spánek, Dechové cvičení, Hudba, Barometr, Kompas, Zprávy, Počasí, Stopky, Časovač, Budík, Svítilna a Najdi můj telefon. Nechybí ani monitorování spánku. I tyto hodinky však mají vadu na kráse. Jedná se hlavně o absenci NFC čipu a nemožnost reagovat na většinu notifikací. Co se týče designu, jedná se o jedny z vůbec nejhezčích hodinek na trhu. Zejména ve verzi Rose Gold, kterou jsme recenzovali vypadají hodinky opravdu skvěle. Zkrátka hezčí chytré hodinky do 5 000 Kč nenajdete. Vzhledem k tomu, že ořezanější verze GT2e stojí hodně podobně, se vyplatí pár stovek připlatit a koupit rovnou plnohodnotné GT2. Kdybyste narazili za nižší cenu na Honor MagicWatch 2, můžete s klidem sáhnout i po nich. Jedná se totiž v podstatě o identické hodinky.