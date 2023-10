S příchodem listopadu se mnozí z nás těší na jednu z největších nákupních událostí roku – Black Friday. Ten ale velké české e-shopy jako Alza, Datart, Smarty či Mobil Pohotovost spustily už včera, vybral jsem pro vás tedy několik produktů, jejichž ceny mě na první pohled zaujaly. Tvorba podobného článku je vždy trochu komplikovaná. Původně jsem tu měl o tři produkty navíc, ale než jsem stihl cokoliv napsat, byly během několika desítek minut pryč. Je tedy klidně možné, že se tak stane i u dalších věcí.

Co je to Black Friday? Black Friday, původem z USA, je tradiční výprodejový den následující po Díkůvzdání. Tento den je známý tím, že obchodníci po celém světě nabízí zboží za značně snížené ceny, což přiláká obrovské množství zákazníků. V posledních letech se Black Friday stal globálním fenoménem a to i v Česku.

ASUS Vivobook 16

ASUS Vivobook 16 nabízí teď velmi dobrý poměr mezi cenou a výkonem. V kategorii přenosných počítačů okolo 18 tisíc neměl příliš co nabídnout, ale za 11 tisíc jde o vynikající volbu, zvlášť pokud preferujete větší displej. Laptop má 16″ IPS antireflexní panel s rozlišením 1920 x 1200 pixelů, solidní procesor AMD Ryzen 5 7530U, 512GB úložiště a přesto drží váhu pod 2 kilogramy. Součástí koupě je i Windows 11 ve verzi Home.

Alza Gamebook RTX 3060

Laptopy Alza Gamebook nejsou překvapivě vůbec špatnou volbou, respektive nejsou o moc horší než ostatní laptopy v podobné cenové kategorii. Tento konkrétní model je navíc aktuálně nejlevnějším laptopem s grafikou RTX 3060 (je v něm osazena výkonnější 115W verze) na našem trhu. Procesor Core i5 11400H patří k průměru, nechybí 144Hz displej a potěší také tříletá záruka, kterou mohou uplatnit i firmy. Za 20 tisíc výkonnější laptop na hry neseženete.

Dell Inspiron 14 (5420) Silver

Dell Inspiron 14 (5420) Silver je příjemný hybrid. S vahou 1,54 kg nebude problém jej tahat denně v batohu, chlubí se 14″ panelem s rozlišením 1920 x 1200 pixelů, pod kapotou tiká solidní 12jádrový Core i7 1260P v kombinaci s grafikou GeForce MX570 od Nvidie, 512GB SSD disk a konstrukce je poměrně kvalitní.

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 byl už za původních 8 999 korun vynikající volbou, jak jste se mohli dočíst i v naší recenzi. Nyní můžete ušetřit ještě tisícovku, lepší poměr mezi cenou a výkonem budete u tabletu hledat těžko. Máme zde stále dost výkonný Snapdragon 870, 144Hz IPS panel, solidní výdrž baterie, hliníkové tělo, kvalitní reproduktory a příjemnou nadstavbu MIUI for Pad.

Redmi Pad SE

Redmi Pad SE je levnějším bráchou Xiaomi Padu 6. Je ve všem horší, ale také přesně o půlku levnější, takže pokud chcete ušetřit a neprovádíte žádnou náročnou práci, můžete po něm sáhnout. Má stále relativně dobrý IPS panel s 90Hz frekvencí, čip Snapdragon 680 a rovněž hliníkovou konstrukci.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi 2022

Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi 2022 má o dost horší specifikace než Xiaomi Pad 6, ale pokud vám z jakéhokoliv důvodu nevoní nadstavba MIUI, vyloženě chybu s ním za tuto cenu neuděláte. Výkon obstarává čip Snapdragon 720G.

Samsung Galaxy Tab A8 LTE

Samsung Galaxy Tab A8 je nepříliš výkonný tablet, Redmi Pad SE je o pětistovku levnější a má lepší výbavu. Jestliže ale vyžadujete LTE připojení, nepůjde o úplně špatnou volbu. Jasně, na nějaký náročnější multitasking či hraní náročných her to nebude, ale na sledování filmů, brouzdání webem a vyřizování e-mailů tento kousek postačí.

TCL TAB 10 Gen2

TCL TAB 10 Gen2 je nejlevnější tablet z celé nabídky. Pokud chcete co nejvíce ušetřit, není tento tablet vyloženě špatný. Má překvapivě jemný displej (2000 x 1200 pixelů), čip Helio P22T je základ, systémem je pak Android 13.

50″ Hisense 50E7KQ

Hisense 50E7KQ je momentálně jedna z nejlevnějších QLED televizí na trhu. Za necelých 9 tisíc jde o velmi slušnou koupi, podsvícení je typu Direct LED (tedy lepší než Edge LED), navíc podporuje HDR10+, Dolby Vision, reproduktory umí Dolby Atmos a potěší podpora Apple AirPlay 2. Obnovovací frekvence pak činí standardních 50 Hz. Ve slevě byla také o 55″ varianta (vycházela o tisícovku dráž), ale ta už je bohužel pryč.

TCL 75C835

Pokud bych si měl teď koupit televizi za 30 tisíc, ještě bych asi odložil nákup OLEDu a za ty peníze bych si pořídil TCL 75C835. Jedná se o špičkovou QLED TV s úhlopříčkou 75 palců, Mini LED podsvícením, 144Hz obnovovací frekvencí a systémem Google TV. Původně stál tento model skoro 40 tisíc, nyní je v akci za 29 990 Kč.

TCL 55C735

Není to tak dávno, co jsem vás upozorňoval na slevu na tento televizor v samostatné zprávičce. Nyní ho můžete na Datartu koupit ještě o tisícovku laciněji. Chlubí se slušným QLED displejem, panel je typu VA a nechybí 144Hz obnovovací frekvence, takže je vhodná i pro hráče. Za 14 tisíc jde o super volbu, těžko budete hledat něco lepšího.

Xiaomi TV A2 32

Xiaomi TV A2 32 je televize s podprůměrným rozlišením 1366 x 768 pixelů a úhlopříčkou pouhých 32 palců. Za 3,5 tisíce ale nejde o špatný nákup. Má v sobě Android TV a můžete ji použít jako sekundární TV do kuchyně, dětského pokoje či menší ložnice. Myslete ale na to, že obraz ani zvuk vás nikterak neuchvátí.

65″ Hisense 65U6KQ

Hisense 65U6KQ vypadá docela dobře. Má Mini LED podsvícení, QLED technologii a veškeré výhody s ní spojené, reproduktory s Dolby Atmos a obrazovku o velikosti 65 palců. To vše pod 18 tisíc. Musíte se však spokojit s 50Hz obnovovací frekvencí, která je ale standardem a trápit bude pouze ty, kteří si budou chtít dopřát hry ve 120 fps.

Samsung Odyssey G85SB

Samsung Odyssey G85SB startoval loni na 35 tisících, nyní jej můžete koupit za 24 tisíc. Jde o kvalitní 34″ ultraširoký OLED monitor s rozlišením 3440 x 1440 pixelů a 175Hz obnovovací frekvencí.

Dell SE2422H

Dell SE2422H je zcela základní a obyčejný VA monitor s Full HD rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. Jako hlavní zobrazovadlo bych ho nechtěl, ale za 1 799 Kč bych o něm ale klidně jako o druhém monitoru k počítači přemýšlel. Původně stál přes 3 tisíce.

Motorola Moto G54 5G Power Edition

Motorola Moto G54 5G Power Edition je na trhu teprve krátce a přesto je už teď ve slevě. Řekl bych, že jde momentálně o suverénně nejlepší telefon v kategorii do 5 tisíc. Má hodně slušný čip Dimensity 7020, velkou porci RAM i úložiště (12/256 GB) solidní LTPS displej se 120Hz obnovovací frekvencí, obří 6000mAh baterii, která zaručí výdrž klidně přes 2 dny běžného používání a nezklamou ani fotoaparáty. K tomu přidejte (téměř) čistý Android a máte opravdu slušný mobil, který možná i předčí vaše očekávání.

Mobil Pohotovost: 4 999 Kč

Vivo V21 5G

Vivo V21 5G je už dva roky starý telefon. Původně ho společnost na našem trhu nabízela za 10 tisíc, kde neměl absolutně co dělat, minimálně co se výbavy týče. Za 4,5 tisíce jde ale opět o jednu z nejzajímavějších koupí. Telefon má pěkný AMOLED s 90Hz obnovovací frekvencí, na dnešní poměry stále slušný Dimensity 800U, 64Mpx hlavní fotoaparát a také netradiční 44Mpx selfie kameru, která fotí nad očekávání dobře. Otázkou však zůstává podpora. Posledním systémem je Android 13 a řekl bych, že další velkou aktualizaci už telefon nedostane. Pokud je vám to fuk, klidně do něj běžte.

Mobil Pohotovost: 4 499 Kč

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 je v Datartu za super cenu – 3 499 korun. Má slušný AMOLED se 120Hz obnovovací frekvencí, pod kapotou pak tiká čip Snapdragon 685 se 4 GB RAM a 128GB pamětí, výdrž obstarává 5000mAh baterie a na zadní straně se nachází 50Mpx fotoaparát. Pokud vás tlačí rozpočet nebo chcete levný telefon pro dítě, nic lepšího za 3,5 tisíce momentálně nekoupíte.

