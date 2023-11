S umělou inteligencí se v posledním roce lidově řečeno roztrhl pytel. Každý model umí něco jiného: některý vám na základě textu vygeneruje obrázek, některý zase zpracuje krátký film a další z textu dokáže vygenerovat mluvený projev. A právě na tyto modely se dnes zaměříme, vybrali jsme pro vás 5 nejlepších “text-to-speech” AI generátorů.

Speechify reads like Snoop now. pic.twitter.com/NbPRldKs1a

Speechify je mobilní aplikace a také desktopová aplikace, která vám nahlas dokáže přečíst text pomocí počítačem generovaného hlasu a nejen to. Společnost založil dyslektický vysokoškolský student Cliff Weitzman, který měl problémy s čtením povinné literatury. Jako jedna z mála text-to-speech aplikací podporuje i češtinu, takže pokud se bojíte mluvit před publikem, Ambrož nebo Berta vám mohou sloužit jako vás osobní virtuální influencer. Mezi další výhody, které je nutné zmínit, patří i možnost nahrát si speciální narozeninové přání, Snoop Dogg nebo Gwyneth Paltrow vám díky tomuto nástroji mohou pomoci. Pomocí nástroje můžete nahrát hlasový soubor a převést na .MP3, klonovat hlas nebo také dabovat videa.

Cena: 3449 Kč / ročně

Trial verze: 3 dny zdarma s nutností zadat platební údaje

Hyper realistic AI voice generator that captivate your audience.

AI generátor Lovo si získal přízeň prakticky po celém světě, hlavně díky své robustnosti a jednoduchosti. Může se chlubit širokou knihovnou hlasů s více než 400 přirozeně znějícími hlasy ve 140 jazycích(včetně češtiny) a dokonce 25 emocí. Dokáže také naklonovat váš hlas, a stačí mu na to pouze 10 minut nahrávky hlasu. Software Lovo.AI je multifunkční, umožňuje tvorbu zvukových a video materiálů vysoké kvality pro širokou škálu aplikací včetně reklamy, elektronického vzdělávání, školení, překladů a samozřejmě mnoho dalších. Jedná se v podstatě o model s obecně pozitivními recenzemi a rozsáhlou sadou funkcí.

Cena: 3 druhy placeného předplatného od $19 do $149 (aktuálně běží 50% sleva)

Trial verze: 14 dní zdarma bez nutnosti zadání platebních údajů

Save money on voice actors and create videos with ease using the built-in Voice Maker tool. pic.twitter.com/Z5wAywJ3Ri

Murf AI efektivně generuje realistické a přirozené hlasové výstupy v několika jazycích. Tato cloudová text-to-speech platforma umožňuje vytváření hlasových předloh pro různý obsah, jako jsou YouTube videa, podcasty, reklamy, e-learningový obsah, prezentace, audioknihy apod. Nabízí až 120 různých hlasů, nabízí úpravu hlasu a jeho následnou změnu.

Cena: 3 druhy předplatného od $19 do $75 (aktuálně běží 50% sleva)

Trial verze: 10 minut zdarma

12. Synthesys: Top AI video generator – Pioneers in text-to-voiceover algorithms – Elevate explainer videos and tutorials – 69 real Humatars – 140+ languages, 254 unique styles – Ideal for eLearning, social media, product descriptions – User-friendly interface pic.twitter.com/WFrwm2BHU9

Synthesys je dalším praktickým AI generátorem, který zvládne generovat obrázky, z textu dokáže vytvořit video a také text na hlasový výstup. Navzdory vysoké ceně se jedná o jeden z nejkvalitnějších nástrojů k výrobě videa, který se dá použít jak na amatérské tak profesionální výstupy. Je součástí procesů i ve větších firmách, například Coca Cola nebo Nvidia už ho zakomponovali do svých procesů.

Cena: Různé ceny dle funkce a využití, od $19 do $239

Trial verze: K dispozici je demo verze

Testing Eleven labs new dubbing feature:

I created an AI video in English and dubbed it to Tamil.

AI Dubbing tool enables users to automatically translate any speech into a different language while maintaining the original speaker’s voice.

We can either upload the video to be… pic.twitter.com/XVDedDK7Gp

— Anu Aakash (@anukaakash) October 19, 2023