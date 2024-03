Umělou inteligenci používá pro vytváření obrázků čím dál více lidí – s troškou kreativity při psaní promptu si můžete nechat během chvilky navrhnout v podstatě veledílo, které zaručeně zachytí pozornost návštěvníků vašeho blogu nebo sociálních sítí. AI generátorů je na trhu hned několik a hned napoprvé si pravděpodobně vybavíte jména jako DALL-E nebo Midjourney. Před několika dny však byla oficiálně vydána nová verze konkurenční služby Ideogram, která je zcela zdarma a funguje fenomenálně.

Ideogram se jako AI startup skládá z bývalých pracovníků softwarového kolosu Google a členů prestižních univerzit (například UC Berkeley či University of Toronto). Generátor verze 1.0, která debutovala minulou středu, byl natrénován od píky a slibuje „tu nejpokročilejší tvorbu obrázků z textu a nebývalou fotorealističnost“. Součástí služby, jež má potenciál hravě překonat DALL-E 3 nebo Midjourney, je také funkce Magic Prompt, která za vás tvoří obsáhlé a přesné pokyny, aby mohla AI vytvořit co nejdokonalejší a nejdetailnější obrázek.

Se sloganem „Pomáháme lidem stát se kreativnějšími“ může Ideogram i z úplného laika udělat mistra „promptování“. Obrázek lidí s chytrými telefony, který si můžete prohlédnout níže, se vytvořil po zadání mého docela strohého pokynu „people obsessed with their smartphone sitting in woods“, kde jsem se ani nijak neštval s tím, aby byla věta zcela gramaticky a stylisticky správně. AI si jej sama překousala a automaticky z něho vytvořila tenhle dlouhý a komplexní text, podle něhož pak vygenerovala samotný obrázek.

A thought-provoking scene of people immersed in their smartphones, sitting amidst a lush and serene forest. The individuals, dressed casually in jeans and jackets, are oblivious to their natural surroundings, as they focus on their devices. The background reveals a picturesque landscape with tall trees, dappled sunlight, and a gently flowing river. The overall atmosphere of the image is both tranquil and melancholic, sparking a reflection on modern-day disconnection.