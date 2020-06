Nebezpečná tapeta umí zablokovat spoustu Android telefonů! Pozor na ni

Na internetu se objevily zprávy o tom, že existuje překvapivě nebezpečná tapeta, která způsobuje závažné zablokování Android telefonů. Jde o soubor v naprosto běžném formátu s koncovkou JPG, ale je schopný velkou spoustu mobilů dostat do stavu, ze kterého se dá za běžných okolností dostat jen vrácením přístroje do továrního nastavení. S čímž je pochopitelně spojené také vymazání všech dat. Na destruktivní tapetu upozornil před pár dny jeden z uživatelů na Twitteru.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020