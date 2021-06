Indická pobočka společnosti Samsung ve spolupráci s National Geographic Traveller India zveřejnila parádní video, které zachycuje nejen podmořský svět a to pouze za pomocí telefonu Galaxy S21 Ultra a speciálního vodotěsného krytu. Člověk by až těžko věřil, že byl k natáčení použitý jenom mobilní telefon. Video jsme si schválně zkoušeli pouštět na velké televizi a přesto vypadalo famózně. Ostatně posoudit to můžete sami.

Parádní záběry National Geographics natočené Galaxy S21 Ultra

Jedna z odbornic, která se specializuje na podmořský svět vyzkoušela spoustu funkcí jako je třeba video v 8K rozlišení, fotografie za slabého osvětlení nebo schopnost pořizovat až 33 MPx fotografie při natáčení 8K. Záběry jsou pořízeny na Maledivách, konkrétně na ostrově Fuvahmulah. Jak již bylo řečeno, pro natáčení bylo použito speciální vodotěsné pouzdro. Telefon sám o sobě je sice vodotěsný, ovšem ponořit je do slané vody a navíc do takové hloubky je poměrně nebezpečné.

First-ever underwater expedition captured on a smartphone | Galaxy S21 Ultra | Samsung

Tohle je parádní ukázka toho, co všechno můžete vyfotit/natočit pouze za pomocí telefonu a je vidět, že Galaxy S21 Ultra odvádí svou práci skutečně dobře.

Co na záběry říkáte?

