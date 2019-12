Bude umět Android 11 nahrávat videa větší než 4 GB? Dělá se na tom

Paměťové kapacity telefonů se zvětšují, kvalita focení i natáčení extrémně roste a záznamy pořizuje už skoro každý. Technologický pokrok pro pořizovaní fotek a videí chytrými telefony je téměř nezadržitelný. Zkuste si vzpomenout, jaké hodnoty nabízely smartphony před pěti lety a nyní. Mezi všemi těmi pokroky je však jedna věc, která v Androidu stále limituje natáčení videa. Jde o softwarové omezení nahrávat soubory větší než 4 gigabajty. Týká se všech běžných uživatelů, kteří nepoužívají speciální aplikace jako OpenCamera, které si umí vynutit i větší záznamy. Pokud v současné době točíte dlouhé video a jeho velikost dosáhne této hodnoty, systém ho po každých 4 GB na úložišti rozdělí. Při natáčení to sice nepoznáte, následná práce s rozporcovaným záznamem ovšem představuje zbytečné starosti. Možnost nahrávání velkých videí by ale měla být podle všeho zavedena v Androidu 11.

Omezení pochází z roku 2014. Tedy z doby, kdy se prodával Google Nexus 5 s interní pamětí 32 GB a nikdo moc nemyslel na to, jak velké by asi soubory s videozáznamem mohly být. I když už na trh vstupoval Samsung Galaxy Note 3 s natáčením ve 4K. Nebudeme vás moc zatěžovat technickými podrobnostmi, ale tehdejší hranice pro natáčení a ukládání byla stanovena na hloubku 32 bitů. Maximální velikost souboru pak v takovém nastavení odpovídá dvaatřicáté mocnině dvou, tedy 4 294 967 296 bajtů = 4 GB. Tento strop se tehdy zdál jako dostatečný. I z toho důvodu, že se před pěti lety do telefonů pro zvětšení paměti vkládaly SD karty, které měly se svým formátem FAT32 omezení úplně stejné.

V 8K by to stačilo jen na dvě minuty

Za pouhých pět let se ale tyto požadavky velmi výrazně změnily. V době, kdy už i levné telefony natáčejí v rozlišení 4K (3840 × 2160 pixelů) a ve vlajkových lodích pomalu nastupuje i 8K (7680 x 4320 pixelů), bude možnost nahrávání velkých videí v Androidu velmi podstatná. Kdyby se hranice neposunula, bylo by rozdělování souborů s videem až moc častou nepříjemností. Uvedeme příklad. Pokud byste si na Huawei Mate 30 zapnuli natáčení ve 4K v 60 FPS (snímky za sekundu), pod hranicí čtyř gigabajtů byste nenatočili ani sedmiminutové video. V případě 8K a běžných 30 FPS byste to “sfoukli” zhruba za dvě minuty. To byste si do jednoho souboru nenahráli ani skladbu na koncertě.

Co se tedy bude měnit? V jedné z připravovaných změn v kódu pro Android 11 komunita XDA Developers objevila zrušení 32bitové hranice. Posunula se na 64 bitů, což jistě na další roky postačí. Jedná se gigantickou hodnotu přes 17 exabajtů neboli 18 446 744 073 GB. Asi si hodně dlouho počkáme, než někdo tak velké video natočí. Očekává se, že se nahrávání velkých videí v Androidu 11 objeví hned v prvním ostrém vydání tohoto systému. Odhadem tedy v létě 2020.

Rozdělil se vám takto někdy záznam na více souborů?

Zdroj: XDA