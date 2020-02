Svou megaakci museli bohužel zrušit, ale to jim nebrání provést některé tradiční ceremonie a ankety. GSM Association, pořadatelská “agentura” barcelonské konference MWC 2020, nechala i bez širokého publika tým porotců vybrat nejlepší služby a zařízení z mobilního světa za rok 2019. Bylo virtuálně uděleno čtyřiadvacet ocenění v osmi kategoriích. V rámci ankety GLOMO Awards (Global Mobile Awards), jejíž výsledky se na MWC tradičně ohlašují, byl mimo jiné touto porotou stanoven i nejlepší telefon roku 2019. Můžete zapomenout na značky jako Apple, Samsung, Google či Huawei. Možná trochu překvapivým vítězem se stal telefon OnePlus 7T Pro.

“Z technologického hlediska jde prakticky o nepřekonatelný přístroj. S prvotřídní rychlostí procesoru, rychlými dobami nabíjení a vynikajícím softwarem. Díky všestrannému produktu za dostupnou cenu by měla být společnost rovněž oceněna za působivou marketingovou strategii,” stojí ve slovním hodnocení šestnáctičlenné poroty. Ocenění GLOMO Award za nejlepší telefon roku 2019 si z MWC virtuálně odnáší společnost, která v této anketě zvítězila úplně poprvé. Porota u OnePlus evidentně ocenila nejen hardwarovou a softwarovou výbavu samotného přístroje, ale také rozumnou cenovou politiku.

Dá se očekávat, že zatím neoznámený telefon OnePlus 8 (a jeho další varianty) bude opět kandidátem na vysoké umístění. Společnost sice plánuje oproti zvyklostem do telefonů instalovat další žádané funkce, ale stále to nechce dělat na úkor cenovek. Skvělým poměrem cena / výkon je OnePlus proslulé a vítězství jejich modelu 7T Pro v této anketě to potvrzuje.

Zdroj: GSMA