Musk je připravený vyrobit konkurenci pro Android a iPhone

Zejména kvůli převzetí sociální sítě Twitter a jejímu dost chaotickému vedení je teď miliardář Elon Musk terčem kritiky a posměšků. Hromadné propouštění nebo přešlap s předplatným Twitter Blue a odznaky, které nadále neznamenají ověření profilu, ale dají se běžně zaplatit, přitom vystrašilo nejen koncové uživatele. Na internetu se dokonce objevila spekulace, že by aplikace Twitter mohla být vyhozena z App Store a Google Play. Ačkoli se to zdá jako krajně nepravděpodobné, Musk na tyto řeči zareagoval. A to ve svém typickém stylu.

“Pokud Apple a Google vyřadí Twitter ze svých obchodů s aplikacemi, měl by Elon Musk vyrobit vlastní smartphone. Polovina země by se s radostí zbavila neobjektivního a šmírujícího iPhonu a Androidu. Ten člověk staví rakety na Mars, malý hloupý smartphone by měl být snadný, ne?” vyhecovala miliardáře Liz Wheeler, autorka populárního podcastu.

If Apple & Google boot Twitter from their app stores, @elonmusk should produce his own smartphone. Half the country would happily ditch the biased, snooping iPhone & Android. The man builds rockets to Mars, a silly little smartphone should be easy, right? — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) November 25, 2022

Majitel firem SpaceX či Tesla tuto domněnku potvrdil. “Rozhodně doufám, že k tomu nedojde, ale ano, pokud nebude jiná možnost, udělám alternativní telefon,” napsal do komentáře. Řada expertů pochybuje, že by se do něčeho takového pouštěl, nicméně v minulosti se skepticky mluvilo o více jeho nápadech, které nakonec uskutečnil. Ať už skončily jakkoli.

A kde se vůbec vzala myšlenka, že by Twitter zmizel ze zmíněných obchodů? Začalo se o tom mluvit poté, co si marketingový šéf firmy Apple a obchodu App Store Phil Schiller deaktivoval na Twitteru demonstrativně svůj účet. Musk se současně řadí mezi otevřené kritiky finančních podílů, které musejí autoři aplikací firmám Apple a Google odvádět za umístění do obchodu. Třetím faktorem je skutečnost, že by Twitter časem mohl odporovat pravidlům ohledně extremismu a svobody slova.

Zdroj: aauthority