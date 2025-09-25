Vodafone výrazně přepracoval svou aplikaci. Nová verze láká na věrnostní program a lepší zabezpečení Hlavní stránka Zprávičky Vodafone spouští novou aplikaci Můj Vodafone+ s důrazem na bezpečnost a personalizaci Součástí je věrnostní program Vodafone Happy využívaný 30 miliony uživateli v 7 zemích Aplikace nabízí dvoufázové ověření a personalizovaný dashboard podle potřeb uživatele Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Vodafone kompletně předělal svou mobilní aplikaci a výsledkem je bezpečnější i uživatelsky pohodlnější Můj Vodafone+. Do vývoje operátor investoval desítky milionů korun a zapojil pět mezinárodních týmů. Aplikace přináší personalizovaný přístup ke každému uživateli a hlavně věrnostní program Vodafone Happy, který už dnes využívá 30 milionů lidí po celém světě. K dispozici bude v první polovině října. Bezpečnost na úrovni bankovních aplikací Dashboard šitý na míru každému uživateli Věrnostní program Vodafone Happy přináší skutečné výhody Chytřejší asistent TOBi s umělou inteligencí Dostupnost aplikace Co přinese budoucnost Bezpečnost na úrovni bankovních aplikací Nová aplikace Můj Vodafone+ jako první operátorská aplikace v Česku nabízí dvoufázové ověření (2FA), které znáte z internetového bankovnictví. Kromě toho podporuje biometrické ověřování pomocí rozpoznání obličeje nebo otisku prstu. Aplikace vznikla kompletně interně v týmech Vodafone, nikoli u externího dodavatele, což zajišťuje maximální kontrolu nad bezpečností dat. Dashboard šitý na míru každému uživateli Hlavní obrazovka aplikace se automaticky přizpůsobí vašemu stylu používání. Namísto statického rozhraní uvidíte dlaždice s funkcemi, které skutečně využíváte. Pokud často kontrolujete spotřebu dat, bude tato informace na prvním místě. Když pravidelně dobíjíte kredit, objeví se rychlá zkratka pro dobití. Xiaomi 15T a 15T Pro jsou tu! Lákají na špičkové foťáky a brutální výkon, české ceny příjemně překvapí Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Vývoji podle tiskové zprávy předcházelo několik průzkumů a sběr zpětné vazby přímo od uživatelů. Vodafone chtěl vytvořit aplikaci, která nebude jen digitální verzí zákaznického centra, ale skutečným pomocníkem v kapse. Věrnostní program Vodafone Happy přináší skutečné výhody Program Vodafone Happy funguje už v sedmi zemích a využívá ho 30 milionů lidí. Nejde o klasický generátor slev, ale o propracovaný systém odměn založený na personalizaci. Dlouholetí zákazníci dostanou jiné slevy a zvýhodnění než noví uživatelé, přičemž nabídky se budou lišit podle vašich preferencí a využívaných služeb. Vodafone vyjednává individuální slevy přímo s partnery, takže se můžete těšit na zajímavější nabídky než standardní procentní slevy. Program obsahuje také gamifikační prvky, které zpříjemní získávání odměn. Chytřejší asistent TOBi s umělou inteligencí Chatbot TOBi dostává upgrade v podobě umělé inteligence. Dokáže okamžitě vysvětlit položky na faktuře, poradit s výměnou SIM karty nebo pomoci s nastavením služeb. Díky strojovému učení se TOBi postupně učí z každé interakce a jeho odpovědi budou přesnější a užitečnější. Aplikace má sloužit jako hlavní kontaktní místo pro řešení dotazů, takže odpadne nutnost volat na zákaznickou linku nebo hledat informace na webu. Vše důležité najdete na jednom místě. Dostupnost aplikace Současní uživatelé původní aplikace Můj Vodafone budou postupně vyzváni ke stažení nové verze. Stará aplikace zůstane v provozu ještě několik měsíců, aby byl přechod co nejplynulejší. Vodafone+ bude dostupná pro iOS i Android v první polovině října. Co přinese budoucnost Vodafone už teď připravuje další funkce. Brzy bude možné ověřit identitu během hovoru přímo v aplikaci, podobně jako to funguje u bank. Přibude také diagnostika pevného internetu, která odhalí problémy s připojením bez nutnosti volat technika. Aplikace Dokumenty Google obdrží několik příjemných změn. Usnadní nejen používání jednou rukou Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky V budoucnu má aplikace Můj Vodafone+ ambici stát se jediným místem pro správu všech služeb operátora. Od placení faktur přes změnu tarifu až po řešení technických problémů – vše zvládnete z mobilu během pár klepnutí. Aplikace Můj Vodafone+ představuje významný krok vpřed v digitalizaci služeb českých operátorů. Kombinace bankovní úrovně zabezpečení, personalizovaného rozhraní a propracovaného věrnostního programu staví Vodafone do pozice technologického lídra. Zda aplikace skutečně splní vysoká očekávání, ukáže až praxe po spuštění v říjnu. Využíváte operátorské aplikace pro správu služeb? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Aplikace česko Operátor Vodafone Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.