Aplikace Dokumenty Google obdrží několik příjemných změn. Usnadní nejen používání jednou rukou

Dokumenty Google dostanou tři nové filtry pro vyhledávání podle typu, autora a data úpravy
Plovoucí tlačítko pro vytvoření dokumentu projde redesignem v duchu Material 3 Expressive
Formátovací nástroje se přesunou z horní lišty na spodní okraj pro snadnější ovládání

Adam Kurfürst
Publikováno: 24.9.2025 08:00

Aplikace Dokumenty Google čekají rozsáhlé změny uživatelského rozhraní, které by měly zjednodušit ovládání i vyhledávání souborů. Redakci serveru Android Authority se podařilo objevit připravované novinky při rozboru verze 1.25.381.00.90 aplikace pro Android. Celkem jde o tři zásadní úpravy, které Google testuje před oficiálním uvedením.

Chytřejší vyhledávání s novými filtry

První významná změna se týká vyhledávání dokumentů. Google přidává trojici nových filtrů, které zpřesní hledání v rozsáhlých knihovnách souborů. Filter Type umožní rozlišovat mezi dokumenty, tabulkami a prezentacemi. Pomocí filtru People najdete soubory podle jejich vlastníka nebo sdílených uživatelů. Třetí filter Modified zobrazí dokumenty upravené v posledních 7 dnech, 30 dnech, aktuálním roce či vlastním časovém rozmezí.

Současný design
Nadcházející design

Nové filtry se objeví přímo ve vyhledávacím rozhraní a nahradí současnou jednoduchou textovou lištu. Změna by měla výrazně urychlit práci uživatelům, kteří ve svém cloudovém úložišti spravují desítky až stovky dokumentů, nedejbože s podobnými názvy.

Material 3 Expressive promění plovoucí tlačítko

Druhá úprava přinese vizuální osvěžení v podobě designu Material 3 Expressive. Nejvýraznější změnu prodělá plovoucí tlačítko pro vytvoření nového dokumentu. Ikona se symbolem plus dostane výraznější tloušťku, zatímco volby pro nový dokument či import souboru se přesunou do pilulkovitých kontejnerů místo současných zaoblených obdélníků. Ikony jednotlivých možností se navíc přesunou přímo dovnitř kontejnerů, což vytvoří kompaktnější a modernější vzhled. Jde o součást širšího redesignu aplikací Googlu, který postupně zavádí výrazové prvky Material Design 3.

Nabídka pro více možností formátování se stěhuje

Třetí změna přesune nabídku s rozšířenými možnostmi formátování z horní části obrazovky na spodní lištu. Současné umístění vedle ikony pro přidání obsahu nahradí pozice v dolní části displeje, která je dostupnější při ovládání jednou rukou. Spodní lišta navíc získá horizontální posuvník, díky kterému budou rychle přístupné funkce dříve skryté v menu formátování.

Současná podoba rozhraní
Nadcházející podoba rozhraní

V režimu na šířku nebo na tabletech a skládacích telefonech zobrazí lišta všechny možnosti najednou. V portrétním režimu na mobilech bude nutné horizontálně rolovat mezi jednotlivými nástroji. Tato změna reaguje na trend větších displejů, kde horní rohy obrazovky nejsou pohodlně dostupné.

Google zatím neoznámil, kdy se nové funkce dostanou ke všem uživatelům. Vzhledem k tomu, že jde o rozpracovaný kód v APK souboru, může finální podoba doznat změn nebo některé prvky nemusí vůbec objevit.

Které z připravovaných změn se vám líbí nejvíce?

Zdroj: Android Authority

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…

Aktualizace Android aplikace Dokumenty Google Google