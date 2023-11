S pokrokem v neurovědách a technologiích jsme se dostali do bodu, kde koncept mozkových implantátů přestává být sci-fi a stává se realitou. Neuralink, firma pod vedením vizionáře Elona Muska, nyní otevírá novou kapitolu v této oblasti s oznámením zahájení prvních testů svých mozkových implantátů na lidech.

Neuralink získal nezbytná povolení a dokonce už začal s náborem účastníků pro svou studii PRIME. Tato studie se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti implantátu N1 a chirurgického robota R1. Cílem je posoudit funkčnost rozhraní mozku s počítačem (BCI), které má umožnit lidem s paralýzou ovládat externí zařízení pouze silou myšlenky.

V tomto videu je perfektně vysvětlen systém zavedení implantátu, včetně celého procesu i následného využití.

Robot bude používán k implantování ultra jemných a flexibilních nití do oblasti mozku řídící pohybové smysly. Po zavedení implantátu bude zařízení N1 zcela skryto pod kůží a bude schopno bezdrátově zaznamenávat a přenášet mozkové signály do aplikace, která dekóduje smysly pohybu.

Primárním cílem je umožnit účastníkům studie ovládat kurzor počítače nebo klávesnici pouze myšlenkami. Studie PRIME představuje důležitý krok směrem k naplnění mise Neuralinku – vrátit autonomii osobám s nesplněnými medicínskými potřebami. Kvalifikovat se mohou osoby trpící kvadruplegií (ochrnutí všech končetin) způsobenou poraněním krční míchy nebo sklerózou ALS.

Neuralink aims to develop BCIs to restore motor functions in people with disabilities ♿️ For ALS patients, Neuralink could enable communication through thought, translating neural activity into speech or text, bypassing muscular control 💭🧠 pic.twitter.com/ZGBngJu69K

— ghazal (@gzlovs) November 6, 2023