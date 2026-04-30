Největší konkurent Samsungu! Razr Fold míří na český trh, nyní ho koupíte v akci a se sluchátky zdarma Hlavní stránka Zprávičky Motorola po letech véčkových Razrů míří ke knižnímu foldovacímu formátu a míří přímo na Galaxy Z Fold 7 Za zmínku stojí stylus Moto Pen Ultra, baterie s kapacitou 6 000 mAh, nabíjení 80 W a fotoaparát s oceněním DXOMARK Gold 2026 Standardní cena je 49 990 Kč, ale s kódem motorolafold7000 ji srazíte na 42 990 Kč — k tomu dárek v podobě sluchátek a roční AlzaPlus+ Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.4.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Motorola si dává s knižními skládačkami pořádně načas. Zatímco Samsung mezitím dotáhl Galaxy Z Fold do sedmé generace a Google rozjel svou Pixel Fold linii, Motorola roky točila dokola jen svůj véčkový Razr. Až teď, v roce 2026, přichází Motorola Razr Fold v základní ceně 49 990 Kč, kterou jde slevovým kódem motorolafold7000 srazit na 42 990 Kč. A když si projedete specifikace, začne to dávat smysl — tohle nevypadá na tichý návrat, ale na rovnou facku konkurenci. Knižní Razr po létech véček Foťák, který se k Motorole nehodí Stylus v balení Baterie a nabíjení v úplně jiné lize Cena, kód a co k tomu Alza přihodí Knižní Razr po létech véček Motorola má ohebné know-how v DNA — ostatně Razr 2019 byl jeden z prvních ohebných telefonů na trhu. Jenže poslední roky si značka držela linii striktně u véčkového formátu a nechala knižní segment Samsungu, Googlu, Honoru a dalším. Razr Fold tuhle mezeru zaplňuje a hned dvojitým úderem: kompaktním 6,56″ AMOLED displejem zvenku a 8,09″ LTPO pOLED panelem uvnitř s rozlišením 2484 × 2232 a špičkovým jasem 6 200 nitů. Vnitřní displej zvládá adaptivní 120 Hz a 10bitové barvy, externí umí dokonce 165 Hz. Motorola také tvrdí, že při plném jasu prakticky neuvidíte ohyb panelu — což je u skládacích telefonů dlouhodobě bolavé místo. Konstrukci kryje sklo Corning Gorilla Glass Ceramic 3, pant je zpevněný titanem a celé tělo má krytí IP48 i IP49, takže přežije nejen ponoření, ale i proud horké vody. Co ale stojí za poznámku — hmotnost. Razr Fold váží 243 gramů, zatímco Galaxy Z Fold 7 zvládl shubnout na 215 gramů. Foťák, který se k Motorole nehodí Motorolu jste poslední roky nehledali, když jste řešili nejlepší fotomobil. Tu cestu okupují Apple, Google, Xiaomi, Vivo a (stále) Samsung. Razr Fold s tímhle pořádkem trochu zatřese — fotosestava získala ocenění DXOMARK Gold Camera 2026 se skóre 164 bodů a podle hodnocení je to nejlepší fotoaparát mezi skládacími smartphony na trhu. Hlavní snímač je Sony LYTIA 828 s 50 Mpx, velikostí 1/1,28″, světelností f/1,6 a optickou stabilizací s rozsahem 3,5°. K tomu 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv se zorným polem 122° (zvládá i makro) a 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3× optickým zoomem a digitálním přiblížením až 100×. Video zvládne až 8K při 30 fps, plus podporu Dolby Vision na všech objektivech. Realita testu samozřejmě teprve ukáže, jestli to v reálném světě stíhá Pixel 10 Pro Fold nebo Galaxy Z Fold 7 — DXOMARK je dobrá indicie, ale ne evangelium. Nicméně už samotný hardware, zejména s tak světlým hlavním objektivem na skládacím telefonu, je hodně neobvyklá kombinace. Stylus v balení Tohle je možná nejvýraznější rozdíl. Galaxy Z Fold 7 letos překvapivě úplně zrušil podporu stylusu, čímž si Samsung sám zahodil jeden ze svých dlouholetých prodejních argumentů u ohebných telefonů. Motorola toho využila a do balení Razr Foldu rovnou přibalila Moto Pen Ultra — stylus s 4 096 úrovněmi přítlaku, detekcí náklonu a podporou na obou displejích. Pro lidi, kteří chtějí foldable hlavně jako kreativní nástroj nebo digitální zápisník, je to obrovský benefit. Můžete kreslit, podepisovat dokumenty nebo dělat poznámky přímo na rozevřeném 8″ panelu, což je úkol, na který běžný telefon prostě nestačí. K tomu Motorola přidala AI funkce typu Sketch Assistant a Sketch to Image, které z hrubého náčrtu udělají rozumnou ilustraci. Baterie a nabíjení v úplně jiné lize Tady je rozdíl proti konkurenci nejvýraznější. Razr Fold má baterii 6 000 mAh postavenou na křemíko-uhlíkové technologii, drátové nabíjení 80 W, bezdrátové 50 W a reverzní 5 W. Galaxy Z Fold 7 vedle toho vypadá jako z jiné dekády: 4 400 mAh, 25W kabelem a 15W bez něj. V praxi to znamená, že Razr Fold nabijete z nuly na sto procent zhruba za hodinu. A díky kapacitnímu náskoku tu navíc vydrží déle — Motorola slibuje přes 43 hodin na jedno nabití, což je u skládacího telefonu s tak velkými displeji výsledek hodný respektu. Pod kapotou tepe Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB RAM (s funkcí RAM Boost o dalších 12 GB) a 512GB úložiště v rychlém standardu UFS 4.1. Pozornější čtenáři si všimnou, že to není verze Elite Gen 5, kterou má třeba Galaxy S26 — pro běžné použití i náročné hraní to ale ničemu nevadí, výpočetně jde stále o špičku. Cena, kód a co k tomu Alza přihodí Standardní cenovka 49 990 Kč není pro každého. Aktuálně ale platí slevový kód motorolafold7000, který částku sráží na 42 990 Kč. Alza k nákupu navíc rovnou přihazuje: Bezdrátová sluchátka Motorola Moto Buds Loop (Sound by Bose) v hodnotě 3 690 Kč Roční členství AlzaPlus+ v hodnotě 299 Kč Vrátili byste se k Motorole jako k vlajkovému telefonu, nebo zůstáváte věrní Samsungu? Zdroj: Motorola 