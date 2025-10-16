Svůj ultra tenký telefon už představila i Motorola. Moto X70 Air má 6 mm a překvapivě velkou baterii Hlavní stránka Zprávičky Motorola Moto X70 Air má tloušťku pouhých 6 mm a váží 159 gramů Telefon nabízí 6,7" pOLED displej s jasem 4 500 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí V Číně se představí 31. října, globálně pak 5. listopadu jako Edge 70 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Na vlnu extrémně tenkých telefonů právě naskočila Motorola se svým modelem Moto X70 Air. Novinka se pyšní jen 6mm tloušťkou a hmotností 159 gramů, čímž se řadí po bok modelů Samsung Galaxy S25 Edge, iPhone Air či Nubia Air. Telefon se už objevil na webu Lenovo v Číně, byť zatím bez ceny. Tenký profil s velkým displejem Motorola Moto X70 Air dostala 6,7″ pOLED displej s rozlišením 1220 × 2712 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Panel nabízí maximální jas 4 500 nitů a certifikaci Pantone pro věrné podání barev. Nechybí ani čtečka otisků prstů přímo v displeji nebo ochrana zraku s certifikací SGS. Větší baterie než konkurence Zatímco Samsung Galaxy S25 Edge má baterii s kapacitou 3 900 mAh a iPhone Air pouhých 3 149 mAh, Motorola vsadila na 4 800mAh článek. Ten podporuje 68W drátové nabíjení a také 15W bezdrátové dobíjení. I přes extrémně tenké tělo tak telefon nabízí solidní výdrž. Trojice 50Mpx fotoaparátů Na zadní straně najdeme 50Mpx hlavní fotoaparát se senzorem Samsung a optickou stabilizací obrazu. Doplňuje ho 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°. Selfie kamera v průstřelu displeje má rovněž rozlišení 50 megapixelů. Střední třída s prémiovými prvky Pod kapotou pracuje procesor Snapdragon 7 Gen 4 doplněný o 12 GB RAM typu LPDDR5X a 256 nebo 512 GB úložiště UFS 3.1. Motorola přidala 3D odpařovací komoru pro lepší odvod tepla. Telefon běží na nejnovějším Androidu 16. Konstrukce získala certifikaci IP68 a IP69 pro odolnost proti prachu a vodě včetně horkých vodních trysek. Vyztužený kovový rám má vydržet pády z různých úhlů. K dispozici budou tři barevné varianty validované Pantone: Gadget Gray (šedá), Lily Pad (tmavší zelená) a Bronze Green (světlejší zelená). Globální uvedení jako Edge 70 Motorola Moto X70 Air se v Číně oficiálně představí 31. října, zatímco globální verze pod názvem Motorola Edge 70 dorazí 5. listopadu. Ceny výrobce zatím neoznámil, ale vzhledem k použitému procesoru půjde o zařízení střední třídy. Co říkáte na trend ultratenkých telefonů? Zdroje: Lenovo, GSMArena, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Motorola tenký telefon Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Konkurence se třese! POCO X7 Pro míří do Česka se skvělou výbavou, známe všechny parametry Adam Kurfürst 26.12.2024