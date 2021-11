S novinkami okolo Motoroly se v poslední době doslova roztrhl pytel. Po smartphonech Motorola Moto G51 či Motorola Edge 30 Ultra se dozvídáme, že výrobce pracuje také na další generaci svých chytrých hodinek využívajících Google Wear OS. I tentokrát by se mělo jednat o hodinky s kruhovým designem, změny se ale dotknou nejen hardwarové výbavy, ale částečně i designu. Díky nově uniklým renderům se však už nyní můžeme podívat, jak by novinka v podobě hodinek Motorola Moto Watch 100 měla vypadat.

Motorola Moto Watch 100: opět s kruhovým displejem

Asi největší změnou oproti současným Motorola Moto 360 3. generace je větší příklon ke sportovnámu vzhledu s méně výraznou dvojicí tlačítek na boku. Hodinky na první pohled působí, že by mohly nabídnout otočnou lunetu, kterou využívají například chytré hodinky od Samsungu. Při bližším pohledu však zjistíte, že tomu tak není. Zatím ani není jasné, z jakého materiálu bude pouzdro Motorola Moto Watch 100. Na jednu stranu by se mohlo jednat o kov. Na stranu druhou jsou hodinky svým designem až nápadně podobné hodinkám s domnělým názvem Motorola Moto G Smartwatch, o kterých se čile spekulovalo na začátku tohoto roku. A právě ty měly mít tělo vyrobené z plastu.

Dalším údajem, který by podporoval nasazené plastové konstrukce je pak údajná hmotnost. Ta by měla dosahovat pouhých 29 gramů, přičemž pozdro má mít rozměry 42 x 46 x 11,9 mm. Použití levnějšího materiálu pouzdra by dávalo smysl i vzhledem k údajnému nasazení 1,3″ LCD displeje s rozlišením 360 x 360 px. Ovšem systém by měl pohánět nový čipset od Qualcommu a to Snapdragon Wear 4100, tudíž v tomto ohledu se na druhou stranu příliš nešetřilo. Hodinky mají mít integrovanou baterii o kapacitě 355 mAh a spojení se smartphonem má zajištovat Bluetooth 5.0. Na palubě pak nebude chybět ani GPS či senzor srdečního tepu a okysličení krve.

Dřívější úniky sice mluvily o hodinkách od Motoroly využívající Snapdragon Wear 4100, GPS, NFC, bezdrátové nabíjení a hliníkovou konstrukci s odolností až 5 ATM. Nicméně ty byly spojeny s fotografií části pouzdra hodinek, na které lze zřetelně vidět jiné řešení tlačítek na boku. Je sice možné, že se jednalo jen o nějakou vývojovou verzi Motorola Moto Watch 100, nicméně zrovna tak se může jednat o dvoje rozdílné hodinky. Bez ohledu na to, kolik novinek Motorola na trh s wereables uvede se však na další hodinky s Wear OS rozhodně těšíme.

Který OS u chytrých hodinek preferujete vy?

Zdroj: GSMArena.com