Na začátku letošního roku představilo Lenovo nový telefon nižší třídy – Moto G13 od Motoroly. Nyní nám firma představuje další generaci (mimochodem vůbec první z řady Gx4), která láká na nízkou cenu, 50Mpx hlavní senzor nebo displej s Full HD rozlišením.

Motorola Moto G14 se pyšní Full HD+ panelem

Motorola Moto G14 je vybavena 6,5″ displejem s rozlišením FHD+ a poměrem stran 20:9. Displej využívá technologii IPS LCD, běží však na standardní 60Hz obnovovací frekvenci, což je oproti předchozí generaci jisté zhoršení (ta měla totiž 90 Hz), avšak nabízí lepší rozlišení.

Motorola Moto G14 je poháněna čipsetem Unisoc T616, který se skládá ze dvou jader Cortex-A75 s taktem 2,0 GHz a šesti jader A55 s taktem 1,8 GHz. Grafický výkon zajišťuje GPU Mali-G57 MP1. Na výběr je pouze jedna konfigurace s 4 GB RAM a 128GB úložištěm.

Velká baterie a o 5 wattů výkonnější nabíjení

Moto G14 je vybavena 5 000mAh baterií, firma slibuje 94 hodin poslechu hudby nebo až 16 hodin sledování videa. Rychlost se zastavila na 15 wattech, nabíječka je v balení, jako jsme u Motoroly dlouhé roky zvyklí.

Stereo repoduktory s Dolby Atmos a Android 13

Co se týče zvukové stránky, za zmínku stojí 3,5mm jack s podporou FM rádia a stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos. Do mobilu můžete dát bez problému dvě SIM karty i microSD kartu do kapacity 1 TB. Systémem je pak tradičně téměř čistý Android 13.

50Mpx hlavní senzor a 8Mpx selfie kamera

Na zadní straně nalezneme hlavní senzor s 50MP rozlišením typu Quad Pixel a 2MP hloubkovou kameru. Na přední straně je k dispozici 8MP selfie foťák, video lze natáčet v rozlišení Full HD při 30 snímcích za sekundu.

Displej 6,5″ IPS LCD s rozlišením FHD+ (20:9) Procesor Unisoc T616, 2x Cortex-A75 @ 2,0 GHz, 6x A55 @ 1,8 GHz Grafický čip Mali-G57 MP1 Operační systém Android 13 RAM 4 GB Úložiště 128 GB (rozšiřitelné pomocí microSD až do 1 TB) Baterie 5 000 mAh, podpora 15W kabelového nabíjení Kamera (zadní) 50MP Quad Pixel snímač, video 1080p@30fps Kamera (přední) 8MP, video 1080p@30fps Konektivita USB-C, 3,5mm jack, Bluetooth, Wi-Fi, FM rádio Odolnost IP52 – odolný proti prachu a postříkání vodou Čtečka otisků prstů Ano, umístěná na boku Barvy Sky Blue, Steel Gray, Pale Lilac, Butter Cream Vegan Leather

Cena a dostupnost

Telefon disponuje základní certifikací IP52, nechybí čtečka otisků prstů na boku. Motorola Moto G14 je k dispozici v dvou barevných provedeních, Sky Blue a Steel Gray. Pro milovníky alternativních materiálů budou brzy uvedeny i další dvě verze, Pale Lilac a Butter Cream Vegan Leather. V tuto chvíli se prodává v Indii za cenu ₹10,000 (asi 2 600 korun bez daně). Na evropské představení si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

