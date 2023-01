Na trh se patrně již brzy vydá další ultra levný chytrý telefon s odlehčeným systémem Android Go. Tentokrát je řeč o smartphonu Motorola Moto E13, která má dorazit rovnou s nejnovější verzí v podobě Android 13 Go. A jak je u těchto smartphonů zvykem, jedná se o čistý systém bez jakékoli nadstavby. Vzhledem k extrémně nízké ceně pak telefon nabídne i překvapivě zajímavou hardwarovou výbavu.

Motorola Moto E13 jako konkurence pro Redmi A1?

Novinka od Motoroly se bude podle všeho o zákazníky prát se smartphonem Redmi A1 od Xiaomi. Nutno však podotknout, že právě Motorola má v tomto souboji tahat za delší konec. V její výbavě má být čipset Unisoc Tiger T606, tedy o přibližně třetinu výkonnější řešení než v případě zmíněného Redmi A1. Operační paměť by však měla i zde dosahovat pouze 2 GB, zato interní úložiště se vyšvihne na 64 GB rozšířitelných o microSD karty. Použit má být zcela základní IPS panel o úhlopříčce 6,52″, HD+ rozlišení a 60Hz obnovovací frekvenci.

Další specifikace pak zahrnou baterii o kapacitě 5 000 mAh, díky čemuž by mohla Motorola Moto E13 v oblasti výdrže na jedno nabití patřit k velmi silným hráčům. Navíc Motorola podle všeho (naštěstí) již zcela zavrhla microUSB a nasadí USB-C konektor. Nabíjet však půjde pouze 10W výkonem. Na zádech plastového těla své angažmá nalezne 13MPx fotoaparát s podporou AI vylepšení obrazu. Motorola Moto E13 by pak měla zamířit i na evropské trhy a to za cenu mezi 100 a 120 €, tedy v přepočtu přibližně 2 385 až 2 863 Kč. To by byla zajímavá nabídka, nemyslíte?

Máte nějakou zkušenost se systémem Android Go?

Zdroj: GSMArena.com