Motorola Edge 70 Pro+ půjde po krku novému Xiaomi 17T, má na to? Hlavní stránka Zprávičky Motorola zveřejnila specifikace i vzhled nové Edge 70 Pro+ Výbava novinky se až nápadně podobá nově představenému Xiaomi 17T Čím konkrétně hodlá novinka zaujmout? Vašek Švec Publikováno: 30.5.2026 12:00 K oficiálnímu představení nového smartphonu Motorola Edge 70 Pro+ sice dojde až za pár dní, výrobce však již nyní odhalil kompletní specifikace své novinky. K našemu vlastnímu překvapení je výbava novinky až nápadně podobná čerstvě představenému a velmi povedenému Xiaomi 17T. Jisté, a pro mnohé uživatele zásadní, rozdíly však nalezneme. Výbava Motorola Edge 7O Pro+ oficiálně Motorola Edge 70 Pro+ nebo Xiaomi 17T? Výbava Motorola Edge 7O Pro+ oficiálně Novinka od Motoroly dává svou výbavou jasně najevo, že chce patřit mezi špičku vyšší střední třídy. Předně je zde velmi slušný čipset Mediatek Dimensity 8500 Extreme podpořený 12 GB RAM a rychlým 256GB UFS 4.1 úložištěm. Motorola Edge 70 Pro+ pak rozhodně zaujme i svým 6,8″ FullHD+ AMOLED displejem, nebo lépe řečeno jeho svítivostí až 5 200 nitů. Displej také podporuje HDR10+ a je zde integrovaná čtečka otisků prstů – bohužel výrobce zatím nekonkretizoval jakého typu čtečka je. Na zádech se pak nalézá trojice 50MPx fotoaparátů. Ten primární využívá snímač Sony Lytia 710 o velikosti 1/1,56″. Další fotoaparát disponuje periskopickým objektivem s 3,5x optickým přiblížením a optickou stabilizací obrazu. Trojici pak uzavírá ultraširokoúhlý fotoaparát, který krom zmíněného rozlišení 50 MPx nabídne i automatické ostření. Čtvrtý a poslední 50MPx fotoaparát s automatickým ostřením pak nalezneme v průstřelu displeje. Nová Motorola Edge 70 Pro+ nabídne Si/C baterii o solidní kapacitě 6 500 mAh. Telefon přitom podporuje 90W drátové a 15W bezdrátové nabíjení. Pokud se vašemu telefonu často dějí nehody, mohla by vás zaujmout odolnost s krytím IP68/69 a certifikace MIL-STD 810H. Telefon pak na trh dorazí s Androidem 16 a výrobce slibuje 3 roky aktualizací systému a 5 let zabezpečení. Bohužel však zatím neznáme cenu ani dostupnost novinky. Motorola Edge 70 Pro+ nebo Xiaomi 17T? A nyní se pojďme v krátkosti podívat na srovnání se zmíněným Xiaomi 17T, které právě dorazilo na náš trh. Asi nejzásadnějším rozdílem je zde displej, konkrétně jeho velikost. Zde nabídne Xiaomi o něco kompaktnější 6,59″ panel. Stran kvalit pak Xiaomi zaujme vyšším 1,5k rozlišením, ale zato nižší svítivostí – maximálně 3 200 nitů. Výkon je pak v obou případech identický. Menší rozdíly pak panují u fotoaparátů. Primární fotoaparáty jsou prakticky identické – pouze spoléhají na jiné výrobce snímačů a u periskopického fotoaparátu nabídne Xiaomi pětinásobné přiblížení. Naopak u ultraširokoúhlého a selfie fotoaparátu tahá 17T za kratší konec se 12MPx, respektive 32MPx snímači bez automatického ostření. Další porovnání obou modelů pak naleznete v tabulce níže. Motorola Edge 70 Pro+Xiaomi 17TČipsetDimensity 8500 ExtremeDimensity 8500-UltraDisplej6,8″ AMOLED, 144 Hz, FHD+6,59″ AMOLED, 120 Hz, 1.5KMax. jas displeje5 200 nitů3 500 nitůZadní fotoaparáty50 Mpx (Sony) + 50 Mpx ultraširoký + 50 Mpx tele (3,5× periskop)50 Mpx (OmniVision) + 12 Mpx ultraširoký + 50 Mpx tele (5× periskop)Přední kamera50 Mpx (s autofokusem)32 Mpx (bez autofokusu)OdolnostIP68/IP69 + MIL-STD 810HIP68Baterie6 500 mAh6 500 mAhNabíjení90W drátové / 15W bezdrátové67W drátové / bezdrátové chybí Vybrali byste si raději novinku od Motoroly nebo Xiaomi, a proč? Zdroj: GSMArena.com