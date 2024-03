Přístí měsíc se představí vlajková Motorola Edge 50 Pro

Dostane prohnutý displej a vyjde v unikátní béžovo-šedé variantě

Dále nabídne výkonný Snapdragon a možná i sadu AI funkcí

Motorola před nedávnem vydala upoutávku na svou příští vlajkovou loď, která ponese označení X50 Ultra. Pod tímto názvem však telefon debutuje pouze na čínském trhu, k nám do Evropy by měl s menšími či žádnými změnami dorazit jako Edge 50 Pro a do Spojených států zřejmě zamíří jako Edge+ (2024). Díky čerstvému úniku se můžeme podívat na to, jak bude tahle high-end novinka vypadat, a taktéž si můžeme projít i seznam nejdůležitějších specifikací.

S detaily o Motorole Edge 50 Pro přišel dobře informovaný server Android Headlines, a to nejspíš přibližně měsíc před oficiálním odhalením (Motorola Edge 40 Pro debutovala v dubnu, takže se předpokládá, že ve stejném měsíci by mohl vyjít i její nástupce).

Telefon se na renderech ukazuje ve třech různých barvách, přičemž nejzajímavěji ze všech variant vypadá béžovo-šedá. Její záda připomínají zvlněnou látku, a přestože se nejspíš jedná pouze o texturu na skle, design je svou jedinečností opravdu atraktivní. Abychom ale nekřivdili, povedeně se jeví i matné černé provedení a fialová verze.

Motorola Edge 50 Pro je na tom jinak vizuálně docela podobně jako její předchůdce. Rozložení fotoaparátů se nese ve stejném duchu, ale samotný ostrůvek tentokrát ze zad telefonu vystupuje výrazně méně. Na přední straně se i letos setkáme s prohnutým displejem, v němž se nachází průstřel se selfie kamerou.

Co se týče parametrů, Edge 50 Pro se pochlubí čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 v doprovodu 12GB operační paměti a 4 500mAh baterie, již půjde dobíjet 125W výkonem drátově a 50 W bezdrátově. Android Headlines dále hovoří o 165Hz obnovovací frekvenci obrazovky, jež úhlopříčně měří 6,7 palce. S nejvyšší pravděpodobností se setkáme i se zajímavými softwarovými novinkami, které budou využívat umělou inteligenci. Zda ale bude Motorola schopná konkurovat Samsungu a jeho Galaxy AI, ještě není jasné.

Podle Android Headlines by se nová Motorola Edge 50 Pro mohla světu představit už 3. dubna.

