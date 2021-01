Moshi Otto Q recenze: nejstylovější bezdrátová nabíječka na trhu?

Bezdrátové nabíjení je trendem, který je s námi už několik let. V podstatě každý lepší telefon nyní touto funkcí disponuje a tak není divu, že se stále objevují noví výrobci, kteří chtějí se svými nabíječkami uspět. Někteří cílí na nízkou cenu, ti další zase na výkon a pak jsou tu výrobci, pro které je nejdůležitější design. Nabíječka, o které se dnes budeme bavit patří spíše do poslední kategorie. Jedná se o Moshi Otto Q, která se od ostatních nabíječek liší nejen designem, ale také použitými materiály. Pojďme si o ní tedy něco říct.

Obsah balení Moshi Otto Q

Nabíječka Moshi Otto Q vám přijde v poměrně jednoduché a nijak extra kvalitní papírové krabičce. V ní se pak kromě samotné nabíječky nachází pouze šedý nabíjecí USB-A/USB-C kabel. Jeho kvalita není vyloženě špatná, ale kdyby byl také látkový stejně jako nabíječka, vypadal by produkt jako celek ještě lépe. Je potřeba říct, že je docela krátký (1m) takže pokud si budete chtít nabíječku zapojit na nějaké specifické místo, musíte s tím počítat. V balení bohužel nedostanete nabíjecí adaptér.

Moshi Otto Q bezdrátová nabíječka

USB-A/USB-C kabel (1m)

Design a kvalita zpracování

Hned na úvod je třeba říct, že Moshi Otto Q není tradiční bezdrátovou nabíječkou. Má totiž poměrně jedinečný design, který dobře sladíte s vaším pracovním, jídelním i nočním stolkem. Dokonce se nám stalo, že návštěva u nás nerozpoznala, že jde o bezdrátovou nabíječku a mysleli si že jde o pouhou dekoraci či stylový podtácek. Sama společnost tvrdí, že se u této nabíječky inspirovala dánským nábytkem.

konstrukce – látka, guma, plast

váha – 137 gramů

LED indikátor

Musíme sami uznat, že nabíječka vypadá prémiově, až luxusně. Na pracovním stole vedle počítače ji máme už několik týdnů a občas se přistihneme, jak na ní už několik sekund jen tak civíme. Opravdu se jedná o příjemné zpestření mezi všemi lesklými plastovými plochami. Horní část (tedy ta nabíjecí) je pokryta šedou látkou a gumou, která kromě toho, že dobře vypadá má ještě jeden benefit. Telefon, sluchátka (ani cokoliv jiného chcete nabíjet) po ní nekloužou. Samotné položení zařízení na plochu je trochu komplikované a pár dní jsme si na to zvykali. Pokud totiž zařízení položíte i o pár milimetrů jinak, prostě se nenabíjí. Výrobce se rozhodl, že bude nabíječku prodávat pouze v této šedé variantě, což ale dle našeho názoru není nevýhoda. Kdybychom dostali na výběr, stejně bychom šli do této barvy. Nabíječka Moshi Otto Q je velice lehká. Váží pouhých 137 gramů, takže ji můžete snadno přenášet a brát si ji sebou i na cesty.



Výkon a funkce

Moshi Otto Q rozhodně není ve své cenové kategorii tou nejrychlejší bezdrátovou nabíječkou. Její maximální výkon dosahuje na 10 W. Podporuje však standard Qi, takže můžete nabíjet v podstatě všechno od iPhonů přes Samsung, Xiaomi, Huawei až po sluchátka. Nabíječka sama pozná, kolik energie může do zařízení poslat a tak běží v režimech 5, 7,5 a 10 W. Je potřeba myslet na to, že jestliže chcete nabíjet maximálním možným výkonem, budete ji muset připojit minimálně k 10 W adaptéru. Pokud budete nabíjet přes 5 W adaptér, dostanete vždy maximálně 5 W, což dává smysl, ale je potřeba to mít na paměti.

Co nás však příjemně potěšilo byla funkce Q-coil, která umožní nabíjet telefony i s pouzdry až do tloušťky 5 mm. Tato technologie je vybavena 2,6 mm feritovou fólií pro efektivnější nabíjení. Na boční straně nabíječky se nachází také LED dioda, která vám občas zabliká jako indikátor, že se telefon nabíjí. Když je pak zařízení zcela nabité, přestane LED kontrolka blikat úplně. Nechybí ani funkce FOD (detekce cizích předmětů), která se stala v dnešní době už standardem.



Cena a dostupnost Moshi Otto Q

Bezdrátová nabíječka Moshi Otto Q se občas objeví na českých e-shopech za cenu okolo 1 100 – 1 400 Kč. Pokud si ji chcete objednat, budete tak muset učinit z oficiálního e-shopu Moshi, kde je nabíječka dostupná za 49,95 EUR, což je přibližně 1 300 Kč.

Resumé

Jak jsme už několikrát zmínili, Moshi Otto Q není nejrychlejší a zdaleka ani nejlevnější bezdrátovou nabíječkou na trhu. Jedná se však o jednu z těch nejlépe zpracovaných a nejstylovějších. Pokud tak hledáte něco, co vám bude nabíjet vaše zařízení ale zároveň chcete, aby to vypadalo dobře, můžeme nákup s klidným srdcem doporučit. Vyšší výkon jsme upřímně ani nepotřebovali. Za prvé náš telefon vyšší než 10 W nabíjení nepodporuje a když sedíme u počítače, prostě ho tam položíme a neřešíme, za jak dlouho se nabije. Pokud potřebujeme někam rychle odejít, stejně vždycky použijeme rychlejší drátové nabíjení.

Klady + minimalistický design

+ kvalitní zpracování

+ dostačující výkon

+ USB-C port

Zápory – vyšší cena

– v balení není nabíjecí adaptér

