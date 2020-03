Monument Valley je jednou z nejznámějších her na Google Play svého druhu. Získala několik ocenění a nyní je druhý díl, tedy Monument Valley 2 na Google Play úplně zdarma. Pokud jste první hru nehráli, můžete si ji stáhnout za 110 Kč, ovšem pokud chcete zkusit pouze dvojku, nevadí. Znalost prvního dílu není nutná.

Pokud jste o hře nikdy neslyšeli, tak vězte, že se jedná o jednu z nejlepších her, kterou můžete v Obchodě Play najít. Hra má velmi zábavné úrovně a jsou zde sekvence, které vám dokážou pořádně zamotat hlavu. Navíc je vše zabaleno v úžasném grafickém kabátku. Jedná se o skutečné umělecké dílo. V této hře máte spoustu možností, jak úroveň překonat a je pouze na vás, jakou cestou se rozhodnete.

Monument Valley 2 – Official Release Trailer – out now

Pokud tedy nemáte co hrát, určitě Monument Valley 2 zkuste. Celou hru lze dohrát asi tak za dvě hodiny, což je trochu škoda. Přidání dalších úrovní, klidně za nějaký menší poplatek by nám totiž vůbec nevadilo. Zdarma ji můžete stahovat až do středy, 1. dubna. Kromě Androidu je zdarma také na iOS.

