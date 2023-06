Monitor Redmi A27Q nestojí ani tři tisíce

Nabízí QHD rozlišení a 75Hz obnovovací frekvenci

Má dokonce i USB-C s podporou až 65W nabíjení

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o herních monitorech z řady Redmi G27 a nyní si pro nás čínský gigant připravil další cenově dostupné zobrazovadlo, které se hodí jak do kanceláří, tak i do domácností. Nový monitor Redmi A27Q nabízí poměrně velkou pracovní plochu, dostatečné rozlišení a hromadu konektorů za super cenu.

Xiaomi Redmi A27Q disponuje 27palcovou IPS obrazovkou s rozlišením 2560 x 1440, nechybí podpora technologie HDR10 a 8bitoývch barev. Podporuje 100 % sRGB gamutu a 95 % DCI-P3 barev. Obnovovací frekvence 75 Hz sice není nic zázračného, ale stále lepší než 60Hz standard. Pro snížení únavy očí je také k dispozici režim nízkého modrého světla.

Monitor nabízí poměrně bohatou konektivitu. Za zmínku stojí Display Port 1.4, HDMI, USB-A, audio jack pro sluchátka a dokonce i USB-C s podporou až 65W nabíjení, takže si přímo z monitorů můžete nabíjet kupříkladu laptop. Naprostou samozřejmostí je podpora pro VESA držák. A cena? Ta je velmi sympatická. V Číně za tento kousek zaplatíme 869 juanů, což je v přepočtu asi 2 700 korun bez daně. To je super nabídka za takto velký QHD monitor s USB-C. Očekáváme, že se za několik týdnů objeví i na Aliexpressu.

Jaký monitor máte doma vy?

Zdroj: gizmochina.com