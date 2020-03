Společnost Oppo, která nedávno představila telefon Reno 3 Pro oznámila velkou novinku. Hvězda fotbalového klubu FC Liverpool a zároveň vítěz posledního ročníku Ligy Mistrů Mohamed Salah se stává oficiálním ambasadorem značky Oppo.

Oppo přesně ví, co dělá jelikož na Blízkém východě je tento fotbalista opravdu velmi známý, jelikož je egyptské národnosti. Jelikož se chystá telefon uvést v Egyptě, Turecku, Izraeli a dalších zemích již 18. března dává tento ambassadoring velký smysl. Samotný prezident Oppo pro Blízký východ, Ethan Xue se vyjádřil, že je Salah stejným profesionálem, jako fotoaparát telefonu Reno 3. Samozřejmě s nadsázkou.

@MoSalah is our MEA Brand Ambassador!! 😍 We admire his inspirational & dedicated personality, and he sets an example when it comes to achieving goals & dreams, which are part of our brand's many values!#OPPOMEAmbassador#OPPOxMoSalah pic.twitter.com/ZE0UbiuffR

— OPPO Arabia (@OPPOArabia) March 12, 2020