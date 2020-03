Top-19 mobilních nástrojů, se kterými zvládnete fungovat i zavření doma

Sportoviště, kluby a knihovny zejí prázdnotou. Děti nechodí do školy a do restaurací po osmé večerní nesmíme. To jsou jen útržky důsledků, které bude mít pár hodin staré vládní omezení v rámci boje proti onemocnění COVID-19. Z různých důvodů se nám může hodně rychle stát, že budeme muset nuceně zůstávat doma a poradit si s běžnými věcmi jinak, než jsme doposud byli zvyklí. A to hlavně prostřednictvím internetu, počítačů, mobilních telefonů a aplikací. S minimálním osobním kontaktem. Ať už vás doma přiková nucená karanténa (těch případů bude velmi rychle přibývat), nebo jen možnost/nařízení pracovat z domu, přinášíme alespoň malou informativní pomoc – mobilní aplikace na doma dle našeho výběru. Pro práci i zábavu.

Jelikož jsme magazín o mobilních technologiích, máme pro vás tipy z této oblasti. V článku najdete tipy na 19 aplikací a nástrojů, se kterými se můžete s pandemií koronaviru COVID-19 a související prevencí lépe vypořádat s telefonem v ruce. Zkušenější čtenáři budou jistě spoustu položek znát, ale to nevadí. Chceme pomoci širokému spektru lidí. Nástroje jsme se rozhodli rozčlenit do pěti různých kategorií od uspokojení základních potřeb až po krácení volných chvil. Drtivá většina z nich je úplně zdarma. Hry jsme záměrně vynechali. Stejně tak zábavné i edukativní aplikace pro děti. Těch je na Google Play nepřeberné množství. Budeme rádi, pokud námi vybrané případně doplníte o vlastní tipy do komentářů…

Informovanost

Přístup k aktuálním informacím je extrémně důležitý. Být “v obraze” je jedna ze základních podmínek pro efektivní zvládnutí takto hektické situace. Mezi první čtyři tipy tak patří tři aplikace tří českých veřejnoprávním médií a k tomu jako bonus šikovná RSS čtečka, do které si můžete přidat libovolné zdroje.

MůjRozhlas

Oficiální audio aplikace Českého Rozhlasu, která poskytuje živé vysílání všech stanic. Můžete v ní i přetáčet.

mujRozhlas - Český rozhlas Český rozhlas

ČT 24

Živé vysílání zpravodajského kanálu ČT24. Pokud byste chtěli i do archivu, stáhněte si iVysílání.

ČTK

Komfortní přístup k průběžně aktualizovanému zpravodajství České tiskové kanceláře.

Feedly

Celosvětově populární RSS čtečka. Můžete si do ní přidat libovolné.

Feedly - Smarter News Reader Feedly Team

Základní potřeby

Jíst, pít a dbát na své zdraví. To je absolutní základ. Když nemáte možnost (nebo nechcete) vyjít z domu, hlavně přístup k potravinám se hodně komplikuje. Pokud nechcete úkolovat blízké, můžete se obrátit na speciální služby. Sami jsme ale zvědaví, jak bude jejich aktuální provoz vypadat. No a v případě přivolání lékařské pomoci nebo konzultace nemusíte být odkázání jen na linky 155 a 112.

Rohlík.cz

Online nákup potravin s doručením až domů.

Košík.cz

Druhá varianta nákupu potravin s doručením až domů.

Dámejídlo.cz

Rozvoz jídel z restaurací až k vašim dveřím.

Dáme jídlo - Food Delivery DameJidlo.cz

Záchranka

Užitečný nástroj s radami, lokátorem a samozřejmě obrovským červeným tlačítkem pro přivolání pomoci.

Komunikace

I přes prodloužený pobyt doma je potřeba být v kontaktu s rodinou, přáteli a také kolegy, pokud jste se přepnuli do fáze práce z domova. V dnešní době není vůbec problém se s nimi spojit postupně či hromadně. Autoři komunikačních nástrojů se navíc v posledních hodinách uchylují k přenastavení podmínek. Například na Hangouts Meet nebo na Viberu je teď kvůli pandemii k dispozici více funkcí, které jsou běžně zpoplatněné

Hangouts Meet

Součást firemního baličku G Suite od Googlu. Skvělá volba pro virtuální firemní porady.

Skype

Globálně populární klasika. Kdo nevěděl, tak existuje i ve formě mobilní aplikace.

Skype - free IM & video calls Skype

WhatsApp

Nejstahovanější aplikace na světě. Ne náhodou. Aktuálně vhodná hlavně díky skupinovým konverzacím a videohovorům.

Viber

Alternativa k WhatsAppu. Na rozdíl od něj ale poskytuje videohovor ne pro čtyři, ale aktuálně pro deset účastníků zdarma.

Práce z domu

Když musíte nuceně opustit svůj pracovní počítač v kanceláři, moc toho neuděláte, že? Pravda. Pokud tedy neznáte mobilní aplikace, se kterými to můžete nechat i na doma.

TeamViewer

Šikovný multiplaftormní software, který umožňuje vzdálené ovládání telefonu či počítače z jiného zařízení.

TeamViewer for Remote Control TeamViewer

Google Disk

Notoricky známá aplikace pro tvorbu a správu dokumentů na cloudovém úložišti. Pokud jste se jí doteď vyhýbali, možná nadešel čas ji zkusit.

Freelo

Nástroj pro evidenci a vyřizování úkolů. Kompletně v češtině a od českých vývojářů. Mezinárodní alternativou je například Trello.

Zábava

Drastické omezení kulturního vyžití vytvořilo pro všechny z nás spousty volného času hlavně ve večerních hodinách. Ke slovu se tak mohou přihlásit služby, které nám mohou volné chvíle zkracovat. Vybíráme ty úplně nejpopulárnější

YouTube

Pokud chcete jít za hranice toho klasického, zkuste variantu hudební nebo pro děti.

Netflix

Nejpopulárnější streamovací platforma s filmy a seriály na světě.

HBO GO

Streamovací platforma známé americké stanice.

Bonus

Mobilní aplikace na doma doplníme o jednu užitečnou pro cestování. Pokud se přece jen z bytu či domu vydáte na cesty a budete potřebovat urazit větší dálku, rádi bychom připomněli aplikaci BlaBla Car, se kterou můžete organizovat spolujízdy, případně se k nim přidávat. S ohledem na situaci je jízda autem (třeba i se čtyřmi lidmi) pochopitelně mnohem bezpečnější než cestování vlakem či autobusem. K životnímu prostředí to šetrné není, ale není zbytí.

BlaBlaCar: Carpooling and BlaBlaBus BlaBlaCar

Jak vám zatím aplikace pomáhají v současní pandemické situaci?