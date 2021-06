Samsung má patent mobilu, z něhož se dají odloupnout hodinky

Přečetli jste si nadpis a dumáte teď, jak by něco takového mohlo vypadat? Rozhodně nejste sami, i my bychom bez obrázků těžko hledali vysvětlení, co přesně to Samsung vymýšlí. Jeho nedávno akceptovaný patent ale celkem jasně ukazuje, jakou by zmíněné zařízení mělo mít podobu. Mobil s odnímatelnými hodinkami by vlastně vypadal na první pohled poměrně všedně. Dokud byste si nevšimli horní části displeje, která jde od zbytku telefonu odepnout a obtočit kolem zápěstí. Jde o jakousi variaci na modulární konstrukci.

Odnímatelný “proužek” by měl za normálních okolností na mobilu držet pomocí magnetů. Přítomné by byly i konektory pro nabíjení. Část sloužící jako futuristické hodinky by evidentně měla téměř po celé přední straně displej. Není však úplně jasné, co by se na něm zobrazovalo. Také není vysvětleno nebo vyobrazeno, jak by to bylo s případným řemínkem. Samsung měl nicméně hodně času patent dál promýšlet. Tento konkrétní prý totiž pochází už z roku 2018. Jak to u podobných výstřelků bývá, spíš bychom si vsadili na to, že tento mobil s odnímatelnými hodinkami korejský gigant nevyrobí. Ale bylo by zajímavé se podívat alespoň na funkční prototyp.

Jaký vám nyní vyhovuje tvar hodinek či náramku?

Zdroj: 91mobiles