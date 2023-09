Youtuber MKBHD porovnal iOS a Android a určil vítěze

Systémy hodnotil v sedmi různých kategoriích

Každý uživatel by se měl rozhodnout podle vlastních preferencí

Co je lepší, iOS nebo Android? Otázka iPhone vs Android dokáže rozproudit nejen diskuze, ale mnohdy i emoce diskutujících. O to víc nás překvapilo, že se na tenký led srovnávání operačních systémů vydal i respektovaný technologický novinář a youtuber Marques Brownlee alias MKBHD.

Ve svém nejnovějším videu vytyčil sedm kategorií a v každé vyhlásil jednoho vítěze. A vzhledem k tomu, že počet kategorií je lichý, z videa vzešel i vítěz celkový. Brownlee ale dodává, že nic jako objektivně lepší systém není, protože každý uživatel má jiné preference a tudíž každému vyhovuje něco jiného. Pojďme se tedy podívat, jak srovnání iPhone vs Android dopadlo u Marquese Brownleeho.

Personalizace – vítězí Android

Není tomu tak dávno, co iOS nenabízel ani widgety, ale v posledních verzích se toho u Applu dost změnilo k lepšímu. Kromě widgetů přibyla také možnost nastavení zamykací obrazovky, takže by se mohlo zdát, že jsou oba systémy na podobné úrovni. Opak je ale pravdou. Možnosti personalizace Androidu jsou o několik levelů výše. Vlastní ikonky, barevné schéma, přizpůsobení velikosti widgetů, nastavení velikosti mřížky a mohli bychom pokračovat.

Funkce – vítězí Android

Který systém toho umí více? Oba systémy se dostaly do fáze, kdy nabízejí snad veškeré funkce, které by běžný uživatel mohl potřebovat. Tady rozhodovaly detaily, které ocení hlavně pokročilí uživatelé. Věci jako možnost nastavení limitu nabíjení baterie, nastavení obnovovací frekvence, lepší správa souborů nebo třeba nastavení hlasitosti zvlášť pro vyzvánění a zvlášť pro přehrávaná média dělají z Androidu v tomto ohledu lepší systém.

iPhone vs Android (The Real Winner)!

Jednoduchost používání – vítězí iOS

Apple zastává filosofii, když něco funguje, tak to neměň. Proto spousta prvků a aplikací v iPhone vypadá už několik let stále stejně a i proto je iOS intuitivnější. Alespoň tedy pro uživatele, kteří nechtějí nic řešit.

Aktualizace a podpora – vítězí iOS

U Androidu se otázka podpory liší výrobce od výrobce. Někteří garantují několik let softwarových aktualizací, ale jsou i tací, co nedávají záruky žádné. Apple má v této oblasti jasnou převahu. Nejnovější iOS 17 dostanou všechny iPhony počínaje iPhone XR z 2018. Kolik mobilů z roku 2018 dostane nový Android 14?

Aplikace – vítězí iOS

Pokud jde o počet aplikací, tak s více než 3,5 milionu apek vítězí Google Play nad App Storem, kde je nabídka zhruba poloviční. Ale co kvalita aplikací a četnost aktualizací? U vývojářů má jasnou prioritu iOS, protože není tak segmentovaný jako Android. Je zkrátka jednodušší vytvářet aplikace pro pár modelů iPhonu, nežli pro tisíce mobilů s Androidem. Výsledkem je to, že mnoho aplikací nepodporuje některá zařízení s Androidem nebo třeba neberou v potaz všechny jejich funkce a parametry. Dobrým příkladem jsou mobily s ohebnými displeji, které moc aplikací nevyužívá.

Nadšení – vítězí Android

Herní mobily, véčka, telefony s extrémně rychlým nabíjením, originální prvky… U telefonů s Androidem se člověk má na co těšit, zatímco u iPhonů se hype točí často kolem jedné funkce, kterou už stejně konkurenční mobily dávno mají.

Ekosystém – vítězí iOS

Pro spoustu lidí je důležité, aby telefon podporoval aplikace a funkce, které využívají jejich přátelé a rodina. FaceTime, iMessage a další apky jsou důvodem, proč někteří uživatelé platformu iOS jen tak neopustí. Apple vybudoval ekosystém zařízení a aplikací, a obehnal jej vysokou neprostupnou zdí. To ale není jediný důvod, proč iOS tuto kategorii opanoval. Ve prospěch Applu hovoří také to, jak jednoduše lze jeho výrobky a aplikace propojit.

iPhone vs Android – vítězí iOS

Srovnání iPhone vs Android skončilo skóre 4:3 ve prospěch Applu. Jak jsme ale zmínili už na začátku, každý uživatel má jiné priority, a proto MKBHD navrhuje, aby si každý udělal vlastní žebříček. Tedy abychom si každou kategorii ohodnotili od 1 do 5 podle důležitosti a výsledný součet nám prozradí, který mobil, respektive systém je pro nás tím nejvhodnějším.

Co je u vás při výběru mobilu prioritou?

Zdroj: YouTube