MKBHD odhaluje Galaxy Z Fold 2. Telefon vypadá opravdu famózně

Marques Brownlee z kanálu MKBHD právě odhalil nový Galaxy Z Fold 2. Jedná se o nástupce původního telefonu Galaxy Fold, který však prodělal spoustu změn. Telefon vypadá opravdu perfektně a oproti předchozí generaci v mnoha ohledech vyspěl. Pojďme se tedy podívat.

MKBHD odhaluje Galaxy Z Fold 2

Původní 4,6″ displej nahradil velký 6,23″ AMOLED panel s Full HD rozlišením a průstřelem uprostřed, takže nyní můžeme využít pouze jeden displej, budeme-li k tomu mít důvod. Je totiž oproti původní generaci znatelně větší. Pokud telefon rozevřeme, vykoukne na nás velký 7,7″ AMOLED panel s rozlišením 2213 x 1689 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Je skvělé, že se Samsungu povedlo dát rychlou frekvenci i do ohebného panelu. Co se týče výkonu, můžeme očekávat to nejlepší, tedy Snapdragon 865 Plus od Qualcommu.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Unboxing: 3 Major Upgrades!

Sekunduje mu 12 GB LPDDR5 RAM, takže o výkonu tohoto zařízení nemůže být pochyb. Úložištěm je 256 GB UFS 3.1. Zvýšila se také kapacita baterie, která má nyní hodnotu 4 500 mAh a podporuje 25 W nabíjení. Můžeme také počítat s reproduktory od AKG či Androidem 10 s nejnovější nadstavbou One UI. Marques telefon hodně chválí. Líbí se mu velký displej na přední straně a pochvaluje si také tenké rámečky při otevřeném stavu. Sami musíme uznat, že na videu vypadá telefon opravdu skvěle a nemůžeme se dočkat, až si ho sami vyzkoušíme.

Jsou dle vás ohebné telefony budoucností?

Zdroj: YouTube MKBHD