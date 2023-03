Další starší Xiaomi mobily se brzy dočkají systému MIUI 14

V tuto chvíli už dostalo velké množství telefonů od Xiaomi aktualizaci na MIUI 14 a další se každým týdnem přidávají. Nyní nás výkonný ředitel čínské firmy informoval o tom, že vlajková řada Xiaomi Mi 10 rovněž dostane tuto verzi nadstavby s Androidem 13.

Včera se na čínské sociální síti Weibo objevil příspěvek, ve kterém je uvedeno, že se řada Xiaomi Mi 10 dočká Androidu 13 s MIUI 14 ještě do konce tohoto týdne. To však platí pro Čínu, navíc pouze pro uživatele, kteří se zaregistrovali do programu Mi Pilot. Pokud se ale neprojeví žádné závažné závady, měli by se během několika týdnů dočkat i majitelé z Evropy.

Jaké novinky obsahuje MIUI 14?

Engine photon umožňující vývojářům vytvářet rychlejší a úspornější aplikace

nové widgety

nové ikony

složky s aplikacemi

vylepšené soukromí a zabezpečení

snadnější propojení s dalšími produkty Xiaomi

nové možnosti v rámci rodinného sdílení

