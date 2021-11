Stahujte: Nové MIUI 12 tapety Mars a Země pro jakýkoli mobil

Linuxct, člen komunity XDA Developers a vývojář šikovné aplikace MIUI 12 Super Wallpaper port s tapetami ze známého Xiaomi systému, před pár dny své dílo velmi mile upravil. Planety Mars a Země mají v tomto nástroji nové tapety, které jdou navíc nově mnohem jednodušeji vybírat a nastavovat. Z naší domovské planety jsou to řecká pláž Navagio a italské Dolomity. V případě našeho červeného souseda jsou to lokace Pahrump Hills a Bahram Vallis.

And now, starting with the most requested feature: the new scenes for both Earth and Mars have been added!

This includes Navagio Beach, Italy's Dolomites in our home planet and Pahrump Hills and Bahram Vallis in our red neighbor planet. pic.twitter.com/6CJbTJacYK

— linuxct (@linuxct) November 8, 2021