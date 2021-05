MIUI 12.5 oficiálně dostává Redmi Note 9 a dalších 15 Xiaomi mobilů

Oficiální MIUI profil na sociální síti Weibo před pár hodinami zveřejnil informaci, že verze 12.5 této nadstavby míří v druhé vlně do dalších zařízení značek Xiaomi a Redmi. Celkově jde o 16 zařízení. Některá jsou běžně dostupná i v ČR. MIUI 12.5 pro další telefony by mělo být co nevidět dostupné přímo přes menu. Jestli vidíte svůj mobil v seznamu, zkontrolujte si případnou možnost aktualizace v sekci Nastavení > O telefonu.

MIUI 12.5 pro další telefony

Xiaomi Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 10 Youth 5G Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi CC9 Pro



Redmi Redmi K40 Pro Redmi K40 Redmi K30s Ultimate Edition Redmi K30 Ultimate Edition Redmi K30 Pro Redmi K30 Pro Redmi K30 5G Redmi K30i 5G Redmi K20 Pro Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Redmi 10X Pro 5G Redmi 10X 5G



Novinky obsažené v této verzi nadstavby jsme popsali v jednom z dřívějších článků. U některých Xiaomi a Redmi telefonů je MIUI 12.5 vystavěné na jedenáctém Androidu, u jiných ještě na Android 10.

Našli jste váš mobil v seznamu?

Zdroj: IGP