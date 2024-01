Minimal Phone je unikátní Android mobil s e-ink displejem

Vydrží až 4 dny na jedno nabití a nechybí mu fyzická QWERTY klávesnice

Výsledná cena by se měla pohybovat okolo 400 dolarů (asi 9 200 Kč bez daně)

Dnešní mobilní telefony jsou vesměs hodně podobné, ať už se bavíme o funkcích nebo vzhledu. Je jedno zda si koupíte Android za 5 tisíc nebo za 30, vyjma ohebných telefonů vždy dostanete velmi podobný form factor, barevný dotykový displej a podobnou výdrž baterie, která se pohybuje od jednoho do dvou dnů. Jestliže vás mobilní scéna nudí, možná vás zaujme nový Minimal Phone, který je hodně unikátní. Jeho vlastnosti rozhodně neocení každý, ale zákazníky si najít může.

Společnost Minimal svůj telefon označuje jako alternativu k modernímu smartphonu. Nepřijdete přitom o chytré funkce, ale nebude vás tolik rozptylovat a zahlcovat. To napovídá už samotný vzhled, všimnout si můžeme velké QWERTY klávesnice, kterou jistě ocení nejeden milovník telefonů BlackBerry, černobílé menu značí přítomnost čtvercového e-ink displeje. Firma je však u sdělování konkrétních parametrů celkem opatrná, takže rozlišení, ale třeba ani použitý čipset či kapacita RAM není známá.

To však u podobného telefonu nebude to hlavní, videa si na něm stejně nepustíte (technicky to možné je, ale pro takové účely podobný displej používat nechcete, jak jsem zmínil například u recenze MatePadu Paper) a stejně je to s hrami a dalším multimediálním obsahem. Displej za prvé zobrazuje pouze černou a za druhé není úplně responzivní, ačkoliv firma slibuje, že má být rychlejší než běžné e-ink panely. Na šachy a piškvorky asi jako nouzovka fajn, ale Diablo Immortal byste v inkoustové podobě hrát nechtěli. Pokud ale na mobilu tyto věci neděláte, naopak vám slouží nejčastěji jen pro volání, stýská se vám po fyzické klávesnici a zároveň často čtete knihy, může jít o velmi zajímavý a zároveň praktický doplněk.

Telefon bude podporovat Wi-Fi, Bluetooth a LTE, uvažuje se dokonce i nad podporou 5G. Audio jack a USB-C snad nikoho nepřekvapí.

Operačním systémem je MnmlOS, který běží na Androidu a už z názvu a prvního pohledu vyplývá, že i ten bude primárně o minimalismu. Uživatelské rozhraní vypadá velice jednoduše, na výběr bude několik aplikací v posuvné nabídce a dvojice widgetů, pokud se ale obáváte absence Google aplikací, mám pro vás dobrou zprávu. Americký obchod s aplikacemi zde bude, ale půjde společně snadno odinstalovat. Solidně vypadá softwarová podpora, výrobce slibuje 5 let.

The Minimal Phone – Live More, Scroll Less.

Pokud vás Minimal Phone zaujal, ať už jako váš nový hlavní telefon nebo třeba sekundární zařízení pro občasný (ale stále jen částečný) digitální detox a zvažujete jeho koupi, budete si na něj muset ještě počkat. Crowdfundingová kampaň má být spuštěna až v únoru, k výrobě se však dostane pouze v případě, že se prodá alespoň 3 000 kusů. Cena by se měla pohybovat okolo 400 dolarů (asi 9 200 korun bez daně), avšak už nyní se můžete zaregistrovat na čekací listinu.

Firma ale příliš důvěry nevzbuzuje, na svém webu ukazuje v podstatě jediný render a na videu výše můžete vidět spíše umělecké a částečně filozofické dílo, telefon se v něm ani na sekundu neobjeví. Nezbývá než doufat, že to vývojáři nevzdají, podobné nápady sice nezboří svět, ale mohou pomoci spoustě lidem.

Dokázali byste žít s telefonem jako je Minimal Phone?

Zdroj: Notebookcheck, Minimal