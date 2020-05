Mind Games Pro stojí normálně 80 Kč, nyní je na Google Play zdarma

Aplikace Mind Games Pro stojí normálně 80 Kč, ovšem nyní je na Google Play dostupná zdarma. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o hru kde pořádně potrápíte své mozkové závity. Existuje také verze zdarma, avšak ta obsahuje reklamy. Nyní si tak můžete vychutnat aplikaci zcela zdarma a navíc bez reklam.

V této aplikaci či hře, jak chcete si budete procvičovat nejrůznější mentální dovednosti. Vaše výsledky se vám navíc budou ukládat a ukazovat skóre a grafy vašeho pokroku. Ve hře si můžete zlepšit všímavost, která zároveň zlepšuje mentální zdraví a paměť. Dle vývojářů a jejich výzkumu si dokážete zlepšit také emoční zdraví.

V aplikaci naleznete rovněž návod, jak si mozek obecně co nejlépe trénovat a čeho se naopak vyvarovat. Kromě toho se zde vyskytují různé strategie pro zapamatování či meditaci. Hra by měla být zdarma až do neděle, takže máte dostatek času na to ji alespoň vyzkoušet.

Vyzkoušíte Mind Games Pro zdarma?

Zdroj: androidpolice.com