Midjourney byl jedním z prvních veřejně dostupných modelů umělé inteligence, který zvládal převod textu na obrázek. Dal se používat pouze přes komunikační platformu Discord, což mohlo být pro některé uživatele složité řešení, než přes web jako známe například z ChatGPT. Vývojáři však nově oznámili přechod na webové rozhraní a někteří vyvolení už mají možnost jej vyzkoušet.

Midjourney spouští vlastní web, který má být jednodušší a hlavně rychlejší. Zatím je k dispozici pouze vybraným uživatelům, kteří za dobu existence modelu nashromáždili alespoň 10 000 vygenerovaných obrázků. Tím chtěl generální ředitel společnosti David Holz odměnit věrné uživatele, než bude platforma spuštěna do veřejného prostoru. Tento model se vyznačuje hlavně tím, že dokáže generovat velice detailní výsledky, ať už jsou fotorealistické nebo ilustrované. Pokud jste s nástrojem aktivně pracovali a chcete zjistit, kolik obrázků máte na svém kontě vy, stačí do textového pole, kam normálně zadáváte /imagine, zadat prompt /info.

Tímto krokem by mohli vývojáři zase obnovit svou fanouškovskou základnu a přilákat další uživatele. Zpočátku byl Midjourney velmi oblíbený, avšak s nárůstem využití AI a hlavně novými konkurenčními modely začal postupně upadat, a to i přes to, že se jedná o jeden z nejvíce propracovaných nástrojů.

🚨 Are you ready to create video game scenarios? With this prompt I generated from the alpha version of the MidJourney website, you can do it very easily! 👇

📑 screenshot for isometric strategy RPG video game | a [scenario] | dynamic Unreal Engine render | panoramic scale |… pic.twitter.com/jwisoEQgbP

— TechHalla (@techhalla) December 14, 2023