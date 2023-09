Textový editor WordPad byl součástí Windows 28 let

Microsoft oznámil, že program z nabídky operačního systému odstraní

Jako náhradu doporučuje placený Word

Každý, kdo má počítač s Windows, ho čas od času použil — WordPad. Jednoduchý textový editor je součástí operačních systémů Microsoftu již od legendárních Windows 95, tedy nějakých 28 let. Třicítky se ale nedožije.

Nenápadné oznámení

V Microsoftu padlo rozhodnutí odstranit WordPad ze „základní výbavy“ Windows 11. Novinku oznámil nenápadně na stránce podpory mapující funkce a aplikace, jejichž vývoj byl ukončen. Na seznamu najdete také třeba hlasovou asistentku Cortanu nebo aplikaci Phone Companion pro synchronizaci mobilu a počítače.

„WordPad už není aktualizován a bude odstraněn v některé z budoucích verzí systému,“ píše se na stránce. Jako náhradu za textový editor Microsoft doporučuje svůj Word, který je součástí předplatného Microsoft 365, a pro jednoduché textové soubory pak Poznámkový blok, který zůstává součástí operačního systému i nadále.

Výhodou WordPadu je hlavně to, že dokáže vytvářet a editovat dokumenty s formátovaným textem, jako jsou RTF, DOCX nebo ODT. Nepodporuje ale všechny jejich funkce. Záhlaví, poznámky pod čarou nebo anotace vytvořené ve Wordu byste ve WordPadu nejenže neviděli, ale po uložení souboru byste o tyto prvky dokonce přišli.

Kauza s malwarem

Rozhodnutí odstranit WordPad z nabídky není tak překvapivé vzhledem k tomu, že Microsoft textový editor už dlouho neaktualizoval novými funkcemi. A před dvěma lety dokonce udělal z WordPadu volitelnou součást systému. Nedávno se navíc WordPad dostal do zpráv kvůli bezpečnostní chybě, která umožňovala nakažení Winndows 10 malware Qbot. Zda to byla právě tato kauza, co přimělo Microsoft odstranit WordPad z Windows, o tom můžeme jen spekulovat.

Kdy přesně WordPad zmizí z programové nabídky operačního systému Windows 11 zatím není jasné a otazník visí i nad dalším osudem textového editoru. Bude si jej možné stáhnout aspoň z Windows Store podobně jako aplikaci Malování, nebo Microsoft pohřbí WordPad úplně?

Používáte WordPad?

