Zákon DMA (European Union’s Digital Markets Act) vstoupí v platnost již v roce 2024 a umožní vývojářům třetích stran přinášet své obchody s aplikacemi na operační systémy Android a iOS. Více o něm si můžete přečíst v jednom z našich předešlých textů. Tohoto zákona plánuje využít Microsoft. Rozpovídal se o něm přímo Phil Spencer.

Ten pro web Financial Times uvedl, že chce nabízet Xbox platformu i ostatní aplikace Microsoftu a partnerů třetích stran na jakémkoliv displeji. Na mobilních telefonech to prý v tuto chvíli není možné, ale americký gigant už nějakou dobu plánuje vybudování ekosystému, kterým myslí s právě vlastní obchod s aplikacemi. Vždyť pod něj patří třeba hned dva herní hity – Candy Crush Saga a Call of Duty Mobile. Otázkou zůstává, zda pak aplikace a hry zůstanou v obchodech Google Play a App Store.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak se těšíte na obchody třetích stran?

Zdroj: gizmochina.com