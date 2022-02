Revoluce v instalování aplikací? Postavení Google Play je v ohrožení

Ve světě chytrých mobilních telefonů se schyluje k jednomu velmi významnému rozhodnutí. Vzhledem ke stále silnějšímu nátlaku konkurentů a nespokojených vývojářů i řadě probíhajících soudních sporů může dojít k prolomení dosavadního tabu kolem přímého stahování a instalování aplikací z jiných obchodů než jsou Obchod Play v Androidu a App Store v iPhonech. Právním výborem amerického Senátu totiž prošel návrh, který by v případě přijetí v podobě zákona přikázal firmám Apple a Google výrazným způsobem změnit pravidla hry.

V současné chvíli mají dva zmíněné obchody v telefonech výsadní postavení, z čehož plynou obří finanční výhody. Zejména díky podílům ve výši několika desítek procent z výdělku, které firmy požadují od vývojářů. Tato pravidla před nějakým časem mimo jiné motivovala studio Epic Games k podání žaloby, která jistě přilila velké množství oleje do ohně. A také popostrčila k hlasité aktivitě další nespokojené subjekty, jejichž stížnosti dost možná hodlá senát vyslyšet.

Pokud by návrh prošel ve své současné podobě, poměry by se razantně změnily. V obou systémech by totiž musely povinně dostávat prostor také obchody třetích stran a navíc by měly právo skrze aplikace vydělávat stejně jako Obchod Play a App Store. V obou prostředích by šlo o významnou změnu, nicméně koncoví uživatele Android mobilů by změnu pocítili o něco méně. Android je v tomto ohledu o dost otevřenější a například instalování souborů z alternativních zdrojů u něj není problém. Stejná možnost by ale byla v případě iPhonů zlomová.

Takzvaný “Open App Markets Act” v tuto chvíli zamířil ze zmíněného výboru (na jeho půdě hlasovalo pro postoupení 20 z 22 členů) k senátorům a uvidí se, jak o něm oni rozhodnou. Případné schválení by přímo poznamenalo trh v USA, nicméně se dá asi očekávat, že by pak posloužilo jako inspirace třeba i pro Evropskou komisi. I pro nás se tedy možná blíží skutečná revoluce ve stahování a instalování aplikací do mobilu.

Jak myslíte, že projednávání dopadne?

