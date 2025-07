Microsoft představil svůj první notebook s 5G připojením! Umí eSIM a můžete si z něj vytvořit hotspot

Microsoft po dlouhém čekání konečně splnil jedno z nejčastějších přání zákazníků a představil první Surface Laptop s integrovanou 5G konektivitou. Bohužel zatím jen pro firmy, pouze s Intelem a s nejistou globální dostupností.

Pro běžné zákazníky nic, firmy zaplatí „prémiovou“ cenu

Surface Laptop 5G je de facto jen lehce upravený 13,8palcový model Surface Laptop (7. generace) s Intelem, který firma začala prodávat v únoru. Teď k němu přidala modem, slot pro Nano SIM kartu a podporu eSIM – a nechá si za to zaplatit dalších 300 dolarů. Cena tak startuje na 1 800 dolarech (asi 38 000 Kč) a šplhá až k 2 700 dolarům (cca 57 000 Kč) za vrcholnou konfiguraci.

A to není vše – Microsoft tuto novinku navíc prodává jen v rámci své řady Surface for Business. Pokud jste tedy běžný zákazník, který by rád měl lehký a elegantní notebook s mobilním připojením, máte (oficiálně) smůlu. Nicméně 5G verzi už zalistovala i česká odnož redmondské firmy, takže je téměř jisté, že se podívá i do našich končin.

Microsoft se chlubí anténami i hotspotem

Marketingové oddělení Microsoftu se doslova utrhlo ze řetězu, když v tiskové zprávě popisuje svůj „převratný“ anténní systém. Podle vyjádření generální manažerky divize Surface, Nancie Gaskill, jde o „dynamický anténní systém složený z šesti strategicky umístěných antén“, které mají automaticky upravovat signálové cesty podle toho, jak notebook držíte.

Microsoft láká také na možnost využít Surface Laptop 5G jako mobilní hotspot, který sdílí připojení s dalšími zařízeními.

Intel místo Snapdragonu je překvapivá volba

Zajímavé je, že Microsoft nasadil 5G konektivitu do modelu s procesory Intel Core Ultra druhé série, a ne do varianty se Snapdragonem. Přitom právě čipy od Qualcommu jsou historicky spojovány s lepší energetickou efektivitou při mobilním připojení a v telefonech s 5G dominují. Znamená to, že výdrž baterie může být při aktivním 5G připojení horší, než by mohla být, ale raději si počkejme na recenze.

Hardwarově jinak notebook nabídne to, co byste čekali – v základu Intel Core Ultra 5, 16 GB RAM a 256GB úložiště. Top model pak přichází s procesorem Intel Core Ultra 7, 32 GB RAM a 1TB SSD. V obou případech najdete NPU pro akceleraci AI funkcí Copilot Plus.

Pořídili byste si Windows laptop s 5G konektivitou?

