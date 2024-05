Microsoft Launcher se dočkal nové aktualizace, přináší integrovaného Copilota

Nachází se ve vyhledávacím widgetu a Feedu, aktuálně je však ve fázi beta

Nedokáže zatím zpracovávat pokyny v telefonu, například nastavit budík či vypnout Wi-Fi

Společnost Microsoft vkládá velké naděje do umělé inteligence, což dokazuje nedávné představení programu Copilot+ PC, kterým budou disponovat nové notebooky s čipy Snapdragon X. Vidí v ní klíčovou součást moderních operačních systémů a to nejen těch desktopových, ale také mobilních. Redmondská společnost totiž integrovala Copilota do nové verze oblíbeného Microsoft Launcheru.

Copilot v beta verzi Microsoft Launcheru se nachází ve widgetu vyhledávání, stačí stisknout tlačítko na domovské obrazovce a můžete začít chatovat s AI. Nová verze integruje Copilota i do Feedu, panelu na domovské obrazovce vlevo, kde se dříve nacházely pouze karty Glance a News.

Kromě chatování nabízí Copilot i další funkce:

Pomocí jednoduchých slov můžete generovat obrázky a texty přímo z mobilu.

Uživatelé Copilot Pro se mohou těšit na svižnější a rychlejší interakci.

Kromě psaní otázek můžete s Copilotem komunikovat i hlasem.

Copilot je aktuálně ve fázi beta a v současné době nedokáže provádět všechny akce, o které ho uživatelé požádají. Například neumí nastavit budík ani vypnout Wi-Fi v telefonu, jak zjistili redaktoři z GSMAreny.

Nový Microsoft Launcher s integrací Copilotu si můžete stáhnout z obchodu Google Play. Je však nutné se zaregistrovat do programu Beta. Po instalaci nezapomeňte zkontrolovat aktualizaci.

Zdroj: GSMArena