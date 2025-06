Microsoft Edge dostává chytřejší historii. Pohání ji AI, toleruje i vaše překlepy

Microsoft Edge, konečně dostává chytřejší vyhledávání v historii, které bude intuitivnější a uživatelsky přívětivější. S novinkou zvanou „AI-powered History search“ najdete webové stránky v historii i v případě, že použijete překlep, nebo dokonce jinou frázi či synonymum podobné názvu webu, který chcete skutečně najít. Funkce se objevila v beta verzích Microsoft Edge v průběhu minulého týdne a postupně se dostává k více uživatelům.

Chytré vyhledávání zůstává soukromé

Jak samotný Microsoft uvádí v poznámkách k nové beta verzi, celý systém funguje díky modelu umělé inteligence přímo v zařízení, který se trénuje na vašich datech. Firma přitom zdůrazňuje, že tyto informace nikdy neopouštějí vaše zařízení a nejsou odesílány na servery společnosti.

Microsoft současně zdůrazňuje, že funkci zavádí postupně, takže se neobjeví všem uživatelům beta verze Edge najednou. „Pokud tuto funkci nevidíte, zkontrolujte to znovu později, protože pokračujeme v jejím postupném nasazování,“ uvádí společnost. Ve firemním prostředí pak správci mohou kontrolovat dostupnost této funkce pomocí vlajky EdgeHistoryAISearchEnabled.

Microsoft pokračuje ve své strategii

Vylepšené vyhledávání v historii je dalším krokem v integraci umělé inteligence do běžných funkcí prohlížeče, což zapadá do současné strategie Microsoftu. Firma implementuje AI do stále více svých produktů včetně Windows a kancelářského balíku Microsoft 365, aby uživatelům zjednodušila používání svých služeb a zefektivnila jejich práci.

Zrovna v historii prohlížeče, kde často nenajdeme to, co hledáme, protože si nepamatujeme přesný název dané webové stránky, umělou inteligenci využije snad každý z nás. Pokud by funkce byla zapnutá automaticky, zřejmě bychom AI ocenili, aniž bychom věděli o její přítomnosti.

Jak se vám líbí myšlenka vylepšeného vyhledávání v historii prohlížeče?

Zdroje: Microsoft, The Verge