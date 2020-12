Testujeme extra levné chytré hodinky Mibro Air. Co vás zajímá?

Do redakce nám před pár hodinami dorazily levné chytré hodinky s názvem Mibro Air. Jelikož vás dost zaujalo jejich nedávné představení, rozhodli jsme se je otestovat. Mibro patří mezi značky z ekosystému Xiaomi. Co to znamená? Čínský gigant marketingově a finančně podpořil vývoj i umístění na trh, ale sám logicky na produktu logo nemá. Nejčastěji se tak děje přes známý crowdfundingový server Youpin, kde se náklady rozprostírají také mezi natěšené zájemce. Mibro Air jsou nicméně nejen finálně na světě, ale i v naší redakci a můžeme se pustit do testování.

Jak můžete poznat už ze snímků, hodinky mají kovové tělo a klasický kulatý design. Kruhovému 1,28″ displeji je přizpůsobeno také hlavní menu. Z funkcí můžeme zmínit celodenní sledování tepu, posílání notifikací z mobilu, analýzu spánku, ovládání hudby nebo 12 sportovních módů. Mibro Air nesou certifikaci IP68, nicméně i kvůli absenci běžného standardu 5ATM plavání mezi podporovanými aktivitami není.

Mibro Air smart watch Official video (Support Xiaomi)

Obřím lákadlem těchto hodinek je jejich parádní cena, která je s ohledem na funkce opravdu poutavá. Z Číny přes oficiální e-shop není problém je pořídit za cca 750 korun. No a teď tedy finální otázka…

Na co nemáme při testování Mibro Air zapomenout?