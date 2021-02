Xiaomi prý zítra uvede i koloběžku a televizi. Známe ceny i parametry

Čínské Xiaomi má na pondělí 8/. února naplánované oficiální globální představení nového vlajkového telefonu Mi 11. Celá akce by ovšem neměla být jen o něm. Spekuluje se například o dvou dalších mobilech ve stejné řadě, ale i o dalších kouscích elektroniky. Podle informací indického serveru 91mobiles Xiaomi uvede také koloběžku Mi Electric Scooter Pro 2 a 75palcovou Mi TV 5 Pro, ke kterým dodal dokonce i uniklé parametry a ceny v eurech.

Xiaomi will be launching these products in Europe on Feb 8!

– Mi 11 (Look at the official renders below, Blue & Grey with 5G Badge, 8+128/256GB)

– Mi Q1 75" QLED TV (€1200-1300)

– Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG F1 (€700-800)

Pls Link/Credit: https://t.co/Usz3jrfedopic.twitter.com/wol6YRKEoN

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 5, 2021