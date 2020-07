Šéf Xiaomi prý naznačil, že model Mi MIX 4 dostane foťák pod displejem

Neustále omílané téma kolem selfie fotoaparátů – kdy konečně uvidíme řešení s čočkou ukrytou pod displejem? Nebo lépe řečeno vlastně spíš neuvidíme? V čele honu za definitivním řešení je v tento moment asi společnost Visionox, která má údajně technologii připravenou i k masové výrobě. Už kolují i zvěsti, že chce tohoto výrobního procesu exkluzivně využít Huawei. Mezitím se ale činí například i Xiaomi. V souvislosti s telefony této značky se o neviditelné kameře mluvilo už několikrát. A je to tu znovu. Teď je foťák pod displejem přisuzován modelu Mi MIX 4. Domněnky podporuje i nedávno zveřejněný render.

Na mobil, u něhož zatím probíhají dohady i o přibližném termínu jeho uvedení, nepřímo odkázal v souvislosti s ukrytým selfie foťákem šéf Xiaomi Lei Jun. Ve svém nedávném příspěvku na sociální síti Weibo se této problematice věnoval. Napsal, že si spousta lidí přeje velkou a ničím nerušenou obrazovku. A že se to povedlo například u mobilu Redmi K30 Pro, který má přední foťák výsuvný. Nicméně dodal, že to už není nic nového a dokonalého. Zatímco pro některé to vypadá jako obyčejná pochvala jednoho z posledních telefonů, jiní mezi řádky nacházejí odkaz na revolučnější řešení v budoucnu. Automaticky se pak rozběhla diskuze, že foťák pod displejem může dostat model Mi MIX 4.

Kdy a kdo podle vás tuto technologii masově zavede?

Zdroj: IGP