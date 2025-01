Jak ušetřit na jízdném v Brně? Porovnali jsme všechny způsoby platby

Reklama

Brno je druhé největší město České republiky a má docela slušnou síť MHD. Vyznat se v tarifech nemusí být pro člověka, který přijede z malého města, jednoduché. Můžete dostat do situace, kdy za cestování pomocí MHD zaplatíte zbytečně víc, než musíte.

Brno je průkopníkem moderních technologií a pokud v něčem nebylo úplně první, bývá mezi prvními. Cestující si tak může vybrat mezi několika způsoby, jak zaplatit za jízdenku MHD a s mnoha z nich vám pomůže chytrý mobil.

Článek je určen především občasným cestovatelům MHD a návštěvníkům města, kteří v něm nestráví delší čas. Pro dlouhodobé a pravidelné cestování je samozřejmě nejvýhodnější časový kupón. Pro úplnost uvedeme všechny způsoby, jak zaplatit za jízdné, včetně těch neekonomických.

Papírové jízdenky

Jedná se o základní způsob, jak zaplatit za jízdné za MHD. Uvádíme spíše pro pořádek. Koupit se dají v automatech, trafikách a podobně. Platí zde základní tarif.

Jízdenka na 15 minut vyjde na 20 Kč, 60minutová 25 Kč a 90minutová 33 Kč. Celodenní jízdenka stojí 90 Kč. Existují i další varianty.

Platba pomocí SMS

Opět finančně nevýhodný způsob, může být ale pohodlný. Odešlete speciální kód pomocí SMS a po chvíli vám přijde jízdenka. Je zde mírné zpoždění, aby nedocházelo ke zneužívání. Za jízdenku platíte vyšší tarif a je nutné přičíst náklady na odeslání SMS, pokud je nemáte v tarifu zdarma. Dále je třeba mít povolené prémiové SMS, což může být problém u dětí nebo služebních telefonních čísel.

Výhodou ale je, že existuje jízdenka s platností 75 minut. To využijete buď v případě, že jedete delší trasu, nebo když stihnete za hodinu a čtvrt někam dojet, vyřídit, co potřebujete a vrátit se. Při velikosti města to není nereálné. Tato jízdenka pak může vyjít nakonec nejlevněji.

Czech SMS Ticket Martin Zikmund Instalovat (Free) Google Play

Aplikace vám dovolí vybrat druh jízdenky a nachystá správnou SMS k odeslání. To provedete ve vaší aplikaci pro posílání SMS. Telefon pravděpodobně ještě bude chtít potvrzení, že opravdu chcete prémiovou SMS odeslat.

Pípni a jeď

Toto je jeden z nejlepších způsobů, jak platit za jízdné. Kupujete jednotlivé jízdné tak, že po nástupu do vozidla přiložíte platební kartu nebo chytrý mobil k validátoru. Pokud vystoupíte za méně než 20 minut, pípnete i výstup. Systém tak pozná, že má započítat kratší platnost jízdenky v hodnotě 20 Kč. Jinak předpokládá, že jedete až na konečnou. Při každém přestupu si musíte po nástupu pípnout znovu.

Kde je výhoda? Jízdné se vám z karty nestrhává okamžitě, ale systém průběžně počítá, kolik jste za den projeli. V noci pak všechny jízdy sečte a spočítá nejvýhodnější variantu. Pokud jste tedy projezdili tolik, že by byla výhodnější celodenní jízdenka, nezapočítá vám například 10 jízd po 25 Kč, ale jednu celodenní za 99 Kč. Tato částka se pak strhne z vaší karty.

Tento způsob má ale i několik nevýhod. Pro mě je třeba obtěžující po nástupu řešit přikládání mobilu k validátoru. Dále je třeba si pohlídat, že validátor kartu správně zaregistroval. Znám z blízkého okolí případy, kdy si cestující nevšiml, že validátor nevypsal potvrzující hlášku a s revizorem pak nebyla rozumná řeč. A nakonec, musíte vždy používat stejnou kartu (mobil), jinak systém nedokáže vaše jízdy spojit a spočítat nejlepší cenu.

Celkově Pípni a jeď vyžaduje od cestujícího více aktivity než jiné metody, kde jednou zaplatíte a dál se nestaráte.

Poznámka: terminály umí i další věci. Můžete koupit zlevněnou jízdenku, jízdenku pro druhou osobu nebo ověřit, že máte na kartě platnou jízdenku. Přesněji řečeno, jízdenka ve skutečnosti není na kartě. Z údajů na kartě se spočítá dlouhé číslo, tzn. token a to se nahraje na server. Jízdenky jsou spojené s tímto tokenem.

Aplikace Poseidon

Aplikace Poseidon umožňuje vyhledání spojení, kdy rovnou vidíte i informace o zpoždění a případných mimořádnostech. Pro nalezené spojení si můžete rovnou koupit jízdenku. Odpadá tak přemýšlení, kolik je to zón, jak dlouhou platnost potřebujete a jak moc dopředu je třeba jízdenku koupit.

V případě, že si předem nabijete kredit, můžete i ušetřit. U delší cesty do 45 minut, kdy za běžnou jízdenku zaplatíte 25 Kč (přes SMS dokonce 29 Kč), stojí jízdenka placená z kreditu jen 19,50 Kč. Nevýhodou je, že na předplacení kreditu musíte myslet. Nejmenší částka, kterou můžete dobít, je 156 Kč.

Pro jednodenní návštěvu města to tedy výhodné není. Já tento způsob používám, když vezu auto na servis. Jsou to dvě cesty MHD s přestupem dvakrát ročně, a když ještě jednou za čas zajedu na nějaký sraz do centra, je to tak akorát.

Nákup jízdenky u řidiče

Pozor, tento způsob pořízení jízdenky byl zrušen v rámci opatření proti COVID-19 a už nebyl obnoven!

Využíváte MHD v Brně?

Zdroj: IDSJMK, Pípni a jeď