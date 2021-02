Metro: Last Light Redux je nyní k dispozici zdarma na PC. Jak na to?

Přestože jsme magazín, který se zabývá hlavně novinkami ze světa mobilních technologií nás občas zaujme i téma, které s našimi tématy příliš nesouvisí. Příkladem mohou být články o tipech na zajímavé seriály nebo třeba Tesla, o které tu a tam něco napíšeme. Když jsme vám naposledy psali o tom, že je GTA V na počítače zdarma, měli jste o něj evidentně velký zájem a tak jsme se rozhodli, že vás upozorníme na další velice zajímavou akci. Na Epic Games Store je totiž nyní zdarma povedené Metro: Last Light Redux.

Epic Games razí model, který byl až do nedávna nevídaný. Za rok 2020 nám totiž rozdal několik desítek her, přičemž za některé z nich bychom zaplatili celkem dost peněz. Příkladem může být třeba Kingdom Come: Deliverance, Watch Dogs 2, Just Cause 4, GTA V, Football Manager 2020 nebo Assassin’s Creed: Syndicate. Nyní si můžete zdarma stáhnout Metro: Last Light Redux, což je velmi povedená hra odehrávající se v Moskvě (spíše na stanicích metra) se skvělou hratelností, příběhem i atmosférou. Redux je navíc verze, která vyšla až o několik let později a nabízí nám lepší audiovizuální zpracování.

Metro Redux Review

Recenze Metro Last Light (Redux)

Games.cz – 9/10

Eurogamer.cz – 8/10

PCGamer.com – 8/10

IGN.com – 8,6/10

Jak aktivovat Metro: Last Light Redux zdarma?

Aktivace hry Metro: Last Light Redux je velice jednoduchá. Stačí se zaregistrovat/přihlásit na Epic Games Store a následně si hru vyzvednout na hlavní stránce. Pokud ji nemůžete najít, jednoduše ji vyhledejte a aktivujte. Nabídka je platná do 11. února 2021.

Jak se vám tato nabídka zamlouvá?