Stáhněte si GTA V na PC po omezenou dobu zdarma. Jak na to?

Série Grand Theft Auto je jednou z vůbec těch nejoblíbenějších, co se her týče. Studio Rockstar Games je ve svém oboru naprostou špičkou a nyní kývlo na to, že bude poslední díl, tedy GTA V na PC po omezenou dobu zdarma. Stahovat jej můžete skrz Epic Games Store, na kterém běží i další tituly jako například Fortnite, The Divison 2 či Red Dead Redemption 2.

Poznámka redakce V současné době je zájem o hru tak obrovský, že se Epic Store přetěžují jak webové stránky, tak přímo PC aplikace. Pokud se vám zobrazuje chyba 500, není se čeho bát. Je potřeba počkat, až zájem trochu opadne.

Nejnovější díl Grand Theft Auto můžete zdarma stahovat od dnešní 17 hodiny až do 21. května. Na využití této akce tak budete mít celý týden. Hra stojí na Steamu normálně 30 dolarů, ovšem skrz prodejce třetích stran ji lze sehnat již za 380 korun. I přesto, že se jedná o pět let starý titul si díky skvělému online módu drží přední příčky prodejů. Nechceme ani snad vědět, kolik Epic Games studiu Rockstar zaplatilo.