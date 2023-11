O vlivu sociálních sítí na mladistvé se stále více mluví. Více než 40 států obvinilo společnost Meta, že využívá psychologické zranitelnosti mladých uživatelů k navrhování funkcí pro své produkty. Generální prokurátor státu New York a 32 dalších států podalo žalobu u federálního soudu, mezi tím devět dalších prokurátorů podalo žaloby u příslušných soudů. Situace vedla až k rozsáhlému vyšetřování praktik platformy.

Meta byla obviněna, že vyvolává závislost mladé generaci a ohrožuje duševní zdraví. Státní zástupci momentálně zkoumají potenciální škody, které mladým uživatelům způsobují. Žaloba na platformu také uvádí, že Meta naprosto vědomě navrhla a nasadila škodlivé funkce na Instagramu. Kromě toho tvrdí, že využívá psychologické charakteristiky mladých, jako například náchylnost k impulzivitě a tlak vrstevníků k potenciálně škodlivému a nebezpečnému chování, k navrhování algoritmů pro své produkty. Kromě zmíněných praktik Meta shromažďovala informace dětí mladších 13 let a navíc bez souhlasu rodičů, což je v přímém rozporu s federálním zákonem.

Generální prokurátorka státu New York řekla, že počet dětí a teenagerů se špatným duševním zdravím ve Spojených státech dosáhl rekordního maxima. Jeden z interních dokumentů společnosti Meta odhaluje, že teenageři nemohou být plně spokojeni, pokud jde o dopaminový efekt dobrého pocitu, který získají ze sociálních sítí. To dokazuje, že společnost vyvíjí škodlivé nástroje činí s naprostým vědomím. V dokumentu se ještě uvádí, že stávající produkty jako například Facebook nebo Instagram, jsou vhodné k poskytování stimulace, která spouští tento silný neurotransmiter. Dokument také uvádí, že kdykoli dospívající uživatelé objeví něco neočekávaného, ​​jejich mozek uvolní dopamin.

A to samozřejmě není dobře, protože umělé uvolňování dopaminu způsobí, že jej mozek přestane uvolňovat samovolně a lidé tak nemohou být dlouhodobě spokojeni, jelikož jim dopaminová dávka chybí. Funguje to podobně jako s drogami. Mluvčí Mety Stephanie Otway se k obvinění vyjádřila tak, že údajně žaloba prý používá selektivní citace a vytrhává dokumenty z kontextu, aby degradoval jejich práci. Pokud nakonec soudní spor vyhrají žalobci, Meta bude muset zaplatit občanskoprávní pokuty ve výši milionů dolarů a více.

